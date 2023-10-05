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منظمة الهجرة الدولية: مقتل 429 مهاجراً وفقدان 500 آخرين بعد الكارثة بليبيا
أفاد تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية بأن 429 مهاجراً قُتلوا وفقد 500 آخرين جراء إعصار دانيال الذي ضرب الأراضي الليبية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
منظمة الهجرة الدولية: مقتل 429 مهاجراً وفقدان 500 آخرين بعد الكارثة بليبيا
وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية فقد فقد ما يقرب من 500 مهاجراً بعد إعصار ليبيا / صورة: Reuters
5 أكتوبر 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس مقتل 429 عاملاً مهاجراً وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألفاً و45 شخصاً جراء إعصار ليبيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها: "وفقاً للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألفاً و45 شخصاً، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها."

وأوضحت المنظمة أنه" جرى الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار"، بين 10 و24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت أكثر المدن تضرراً.

ونتج عن الإعصار 3868 حالة وفاة، حسب لجنة تابعة للحكومة ومكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بوفاة 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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