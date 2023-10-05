أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس مقتل 429 عاملاً مهاجراً وفقدان 500 آخرين، ونزوح 42 ألفاً و45 شخصاً جراء إعصار ليبيا قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها: "وفقاً للتحديث العاجل رقم 7 لخانة تتبع النزوح، فقد نزح ما يقدر بنحو 42 ألفاً و45 شخصاً، بسبب الإعصار شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر عادت إلى ديارها."

وأوضحت المنظمة أنه" جرى الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين بسبب الإعصار"، بين 10 و24 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت أكثر المدن تضرراً.

ونتج عن الإعصار 3868 حالة وفاة، حسب لجنة تابعة للحكومة ومكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بوفاة 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.