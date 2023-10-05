سياسة
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تركيا تدمر أهدافاً لتنظيم PKK الإرهابي بسوريا
استهدفت القوات المسلحة التركية مستودعات أسلحة وذخائر ومباني لوحدات هجومية وتخريبية، خلال عملية أطلقتها ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا.
تركيا تدمر أهدافاً لتنظيم PKK الإرهابي بسوريا
القوات المسلحة التركية تدمر مستودعات أسلحة ومباني لـPKK الإرهابي في سوريا / صورة: AA
5 أكتوبر 2023

دمرت الاستخبارات التركية مستودعات أسلحة وذخائر ومباني في سوريا، تتمركز فيها وحدات تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وذكرت مصادر أمنية، الخميس، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية ضد PKK/YPG الإرهابي وكادره الإداري ومنشآته في سوريا، بعد أن تبين أن الهجوم على مقر مديرية الأمن بأنقرة (الأحد الماضي)، جرى التخطيط له هناك، وأن الإرهابيَّين اللذَين شاركا في الهجوم عبرا إلى تركيا من هذه المنطقة.

وأوضحت المصادر أنه خلال العملية جرى تدمير مستودعات أسلحة وذخائر ومبانٍ تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية.

وأكدت المصادر أن العمليات ستستمر ضد التنظيم الإرهابي لحين تحقيق أهدافها.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي بأنقرة، سيكون "ردّاً ملموساً للغاية يجعل الإرهابيين يندمون مرة أخرى على فعلتهم".

وقال: "من الآن فصاعداً كل البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة إلى مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة ونفذا هجوماً، حسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وفجر أحد الإرهابييَّن نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً أعلن تنظيم PKK الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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