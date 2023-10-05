أدانت وزارة الخارجية التركية الخميس قرار البرلمان الأوروبي حول الصراع في قره باغ، واصفة القرار بأنه تجسيد لانعدام المسؤولية والاحكام المسبقة المتحيزة.

وأصدر البرلمان الأوروبي الخميس قراراً غير ملزم، حمل عنوان: "الوضع في قره باغ بعد الهجوم الأذربيجاني والتهديدات الأذربيجانية المستمرة ضد أرمينيا".

ووصفت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، قرار البرلمان الأوروبي بأنه تجسيد لانعدام المسؤولية والأحكام المسبقة والتحيز.

وأعربت الخارجية عن إدانتها القرار الأوروبي المستند إلى "خطاب بعض أعضاء البرلمان ذوي النهج الشعبوي والتمييزي الذين يسعون منذ سنوات إلى اتخاذ قرارات مليئة بالاتهامات والادعاءات الكاذبة ضد تركيا".

وأضاف البيان أن التركيبة الحالية للبرلمان الأوروبي، توضح استمرار تصاعد الشعبوية والعنصرية والإسلاموفوبيا، والاتجاهات المضادة للاندماج والتعددية الثقافية في السياسة الأوروبية.

ومع انتهاء ولاية البرلمان الأوروبي، جدد بيان الخارجية تمنياتها بأن "يكون البرلمان الأوروبي المقبل ممثلاً، وملتزماً صورة بناءة وعاقلة بالقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وجددت الخارجية التركية تأكيدها على أن" تركيا تبذل جهوداً كثيفة من أجل تأسيس سلام ورفاه واستقرار دائم في جنوب القوقاز، بما في ذلك عودة العلاقات مع أرمينيا ودعم عملية السلام ما بين أذربيجان وأرمينيا".

وذكَّرت الخارجية بمساعي تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان" لتحقيق السلام والأخوة والمصالح المشتركة في إطار القانون الدولي، في مناطق النزاع كما هو الحال في أوكرانيا".

وأكدت الوزارة أنها لا تأخذ هذا النصوص "على محمل الجد" لكن خروج مثل هذه القرارات عن البرلمان الأوروبي من شأنه "جذب انتباه بعض الجماعات الهامشية التي قد تستخدمه ضد تركيا".