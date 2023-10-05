اختارت منظمة التعاون الاقتصادي الخميس مدينة شوشة الأذربيجانية في إقليم قره باغ، عاصمة للسياحة لعام 2026.

جاء الإعلان، خلال اجتماع وزراء سياحة الدول الأعضاء في محافظة أردبيل الإيرانية.

وتضم المنظمة في عضويتها تركيا وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

واتفق وزراء الدول الأعضاء بالإجماع على اختيار شوشة عاصمة للسياحة لعام 2026 بعد تحرير المدينة من القوات الأرمينية في 2020.

كما سبق أن اختيرت شوشة عاصمة للعالم التركي 2023، وعاصمة للثقافة الإسلامية 2024.

وتعتبر شوشة العاصمة التاريخية ولؤلؤة المدن المحررة في إقليم قره باغ الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني عام 2020.

وبنيت المدينة عام 1752، على يد مؤسس خانيّة قره باغ، باناه علي خان، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الأذربيجانيين كونها تحتضن عديداً من المعالم التاريخية وهي مكان ولادة العديد من العلماء والشخصيات الثقافية البارزة في تاريخ البلاد.

واحتلت القوات الأرمينية المدينة في 8 مايو/أيار 1992، قبل أن يحررها الجيش الأذربيجاني في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.