سياسة
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تركيا تعلن شن غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي وتدمير 30 هدفاً بشمال سوريا
بدأت القوات الجوية التركية الخميس عملية قصف مركّز على أهداف مختلفة لتنظيم PKK الإرهابي شمال سوريا، وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها تدمير 30 هدفاً في مناطق مختلفة من شمال سوريا.
تركيا تعلن شن غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي وتدمير 30 هدفاً بشمال سوريا
بدأت القوات الجوية التركية عملية قصف مركّز لمواقع تنظيم PKK الإرهابي دمرت خلالها أكثر من 30 هدفاً / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية شنّ غارات جوية على معاقل تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا، وتحييد عديد من عناصره وتدمير 30هدفاً.

وقالت الوزارة، في بيان، الخميس: "تماشياً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، نفذنا عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة والمالكية بشمال سوريا، في تمام الساعة 23.00(بالتوقيت المحلي) يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضح البيان "تدمير30 هدفاً لتنظيم PKK الإرهابي، بينها بئر نفط ومخابئ وملاجئ ومستودعات أسلحة بالإضافة إلى تحييد عدد من مسؤولي التنظيم".

وأشار البيان إلى "تحييد عديد من الإرهابيين في الغارات باستخدام الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات التي نُفذت".

وأكدّ البيان أن الجيش التركي "سيواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، كما كانت الحال في الماضي، حتى القضاء على آخر إرهابي".

وشدّد على أنه "خلال الغارات اتُّخذت الاحتياطات اللازمة كافة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية".

والأحد، وصل إرهابيان من تنظيم PKK/YPG بسيارة تجارية صغيرة إلى مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، إذ فجر أحدهما نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب عنصران من الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

يذكر أن PKK وفروعه في سوريا، يتخذ من مناطق شمال سوريا معقلاً له، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

وتنظيم "PKK" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلٍّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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