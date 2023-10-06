سياسة
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الضفة الغربية.. شهيد رابع برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
استُشهد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت اشتباكات مسلَّحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيمات للاجئين وبلدات في الضفة.
الضفة الغربية.. شهيد رابع برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
خلال عمليات جيش الاحتلال في بلدة حوارة - أرشيفية / صورة: AFP
6 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، استشهاد الشابّ لبيب ضميدي برصاص مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 24 ساعة إلى أربعة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "الشاب ضميدي أصيب بجروح حرجة في القلب برصاص مستعمر، خلال تصدِّي المواطنين العُزْل في بلدة حوارة، لهجوم شنّه عشرات المستعمرين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال".

فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت الشابّ المصاب من حوارة إلى مستشفى رفيديا في نابلس، قبل إعلان استشهاده.

وأضافت أن 25 مواطناً بينهم 4 أطفال أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السامّ المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانياً، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على شابّ ومنعت طواقمها من تقديم الإسعاف له.

يأتي ذلك عقب اندلاع مواجهات بين المواطنين العُزْل الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، والمستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة، حسب "وفا".

وأجبرت قوات الاحتلال في وقت سابق أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت في وقت سابق استشهاد شابّ فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوارة.

وفي محافظة طولكرم استُشهد الشابان فارس محمد عطا (23 عاماً) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)، صباح الخميس برصاص الاحتلال في قرية شوفة جنوب شرق المحافظة.

تأتي التوترات في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى في أيام عيد العُرش اليهودي.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية، بخاصة في شمالي الضفة الغربية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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