قُتل 3 مدنيين وأصيب 15 آخرون جراء هجمات شنتها قوات النظام السوري على أحياء سكنية في مدينة دارة عزة غربي محافظة حلب شمالي البلاد.

وأفاد جهاز الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بأن حصيلة المصابين تضمنت 6 أطفال وامرأتين.

وذكرت مصادر أن قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران قصفت دارة عزة بأسلحة أرض-أرض.

وفي إدلب قال الدفاع المدني إن القصف المدفعي والصاروخي تَجدَّد من قوات الأسد على الأحياء السكنية في مدينة جسر الشغور غربي المدينة، صباح اليوم الجمعة، بلا تبليغ عن وقوع إصابات.

وذكرت فرق الدفاع المدني أن 14 مدنياً قُتلوا وأصيب 73 آخرون جراء هجمات النظام على ريفَي محافظتَي إدلب وحلب في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وعام 2017 قررت تركيا وإيران وروسيا في مباحثات أستانة تشكيل 4 "مناطق خفض توتر" في أماكن لا تخضع لسيطرة قوات النظام السوري، إلا أن الأخيرة والإرهابيين المدعومين من إيران وروسيا واصلت هجماتها وسيطرت على 3 من المناطق الأربع وتوجهت نحو إدلب.

ورغم توصُّل تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 إلى مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، اشتدّت الاشتباكات في مايو/أيار 2019، ولكن حوفظ على وقف إطلاق النار بشكل كبير عقب تفاهم جديد توصلت إليه أنقرة وموسكو في مارس/آذار 2020.