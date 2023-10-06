سياسة
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بوتين يكشف نتائج التحقيق في تحطم طائرة قائد فاغنر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حادثة تحطُّم الطائرة التي أودت بحياة قائد شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في أغسطس/آب الماضي، كانت بسبب انفجار قنابل يدوية داخل الطائرة، لا ناتجة عن هجوم صاروخي.
بوتين يكشف نتائج التحقيق في تحطم طائرة قائد فاغنر
قضى قائد فاغنر في 23 أغسطس/آب في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ / صورة: AP
6 أكتوبر 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن "قطعاً من قنبلة يدوية" عُثر عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في آب/أغسطس، نافيا تعرُّض الطائرة لـ"تأثير خارجي".

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية قال بوتين: "عُثر على شظايا قنابل يدوية في أشلاء قتلى الحادثة".

وأضاف: "لم يكن في الطائرة أي تأثير خارجي، وهذه حقيقة مثبتة من تحقيق أجرته لجنة التحقيق الروسية".

وأشار إلى العثور على مخدرات في منزل بريغوجين ومكاتب فاغنر، قائلاً إنه "لم يُجرَ فحص متخصص للكحول أو المخدرات في دم المتوفى".

وشدّد على أنه لا إجماع على وجود حاجة إلى مجموعات تشبه فاغنر في روسيا، لكنه أشار إلى أن عدة آلاف من مقاتلي فاغنر وقّعوا عقوداً مع القوات المسلحة الروسية.

وقضى قائد مجموعة فاغنر إضافة إلى عدد من معاونيه في 23 أغسطس/آب في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تُقِلُّه من موسكو إلى سان بطرسبرغ.

واعتبر بوتين بريغوجين خائناً بسبب تدبيره تمرداً في 23 يونيو/حزيران.

وتشتبه أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بعملية انتقام قادها الكرملين، وهي فرضية ترفضها موسكو.

ولم يحدّد المحققون الروس ما إذا كانوا يحبّذون فرضية الاغتيال أو حدوث مشكلة تقنية أو خطأ بشري. والتحقيق الوحيد الذي فُتح إلى الآن يستهدف وقائع تتصل بانتهاك قواعد السلامة الجوية.

وبعد فشل تمرُّد فاغنر، أعلن بوتين أن أمام مقاتلي بريغوجين أن يختاروا بين الانضمام إلى الجيش النظامي، ونفي أنفسهم إلى بيلاروس أو العودة إلى الحياة المدنية.

وأكّد بوتين أن "آلافاً من مقاتلي" فاغنر وقّعوا عقود التزام مع وزارة الدفاع الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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