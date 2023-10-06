أقرّت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا في مكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي، وبأن تركيا من أقوى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأكثرهم قيمة، مؤكدةً أن الشراكة معها ستستمر.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"بنتاغون" الجنرال باتريك ريدر، الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن وزير الدفاع لويد أوستن، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي يشار غولر.

وأقر أوستن بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا خلال الاتصال، حسب ريدر، الذي أشار إلى أنه جرى تأكيد أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين لمنع أي خطر على القوات الأمريكية في المنطقة.

ونشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على منصة "إكس"، خبر اتصاله هاتفياً بوزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، مؤكداً أنه خلال الاتصال ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه جدد لنظيره التركي تأكيد التزام الولايات المتحدة مواصلة العمل المشترك من أجل هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبخصوص مزاعم إسقاط مسيّرة تركية في سوريا، أكد ريدر أن أنقرة من أقوى حلفاء "ناتو" وأكثرهم قيمة، وأن الشراكة معها ستستمر، مضيفاً: "هذه بالتأكيد حادثة محزنة".

وادّعى المتحدث الأمريكي أن المسيّرة التابعة لتركيا "دخلت منطقة عمليات محددة معلنة من الولايات المتحدة"، وزعم أن "القادة قدّروا أن اقتراب المسيّرة من القوات الأمريكية أكثر من نصف كيلومتر يشكل تهديداً محتملاً، ومقاتلات (إف-16) الأمريكية أسقطتها كدفاع مشروع عن النفس".

وأضاف ريدر أنه "ليست لدينا أي إشارة أن تركيا كانت تستهدف القوات الأمريكية عمداً"، مبرراً أنه جرى استخدام "قنوات اتصال متعددة على مستويات مختلفة" بين البلدين قبل حادثة الإسقاط، إلا أنه لم يقدم تفاصيل عن محتوى الاتصالات.

في سياق متصل، أكد المتحدث الأمريكي أن وزيرَي دفاع البلدين أجريا "اتصالاً مثمراً للغاية" بشأن الموضوع، مضيفاً: "أكرر أنه حادث محزن، وسنواصل إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث".

كما شدد على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب تركيا حليفتها في "ناتو" والشعب التركي في المكافحة ضد تنظيم "PKK" الإرهابي.

وأردف: "صنفت الولايات المتحدة (PKK) تنظيماً إرهابياً أجنبياً، لذلك نُدين أي عمل إرهابي ضد تركيا والشعب التركي".