ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة نيويورك تايمز مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تشارك قُبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية مع رجل أعمال أسترالي.

وقالت الوسيلتان نقلاً عن مصادر لم تسمياها إن ترمب شارك معلومات مع الملياردير الأسترالي أنتوني برات في أبريل/نيسان 2021 في مقرّ إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا.

وأضافت أن هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، شارك بدوره هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصاً وفقاً لـ"إيه بي سي نيوز"، منهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، منهم رؤساء وزراء سابقون.

وحسب الوسيلتين الإعلاميتين، فقد استمع إلى برات في هذا الشأن محققون فدراليون يعملون على ملف ما يُزعَم أنه تعامُل ترمب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية سيُحاكَم الرئيس السابق فيها في مايو/أيار 2024 في فلوريدا.

وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترمب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرِّض الأسطول النووي الأمريكي للخطر.

ووفقاً للوسيلتين الإعلاميتين فإن الرئيس الأمريكي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أمريكية، كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية، وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن تُرصَد.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترمب جادّاً أم كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون شديدة الحساسية.