سياسة
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شاهد | مقاتلات تركية تدمّر تماماً مواقع لـPKK الإرهابي شمالي سوريا
نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد للحظات تدمير مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا، كما أعلنت الوزارة تحييد 26 إرهابياً من التنظيم في عمليات جوية.
شاهد | مقاتلات تركية تدمّر تماماً مواقع لـPKK الإرهابي شمالي سوريا
"الدفاع" التركية: تحييد 26 إرهابياً ردّاً على هجوم استهدف قاعدة بسوريا / صورة: وزارة الدفاع التركية
6 أكتوبر 2023

نشرت وزارة الدفاع التركية الجمعة مشاهد لتدمير مقاتلاتها أهدافاً لتنظيم PKK/YPG شمالي سوريا.

وقالت الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "هكذا دُمّرت أهداف إرهابيي PKK/YPG في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا بيد طيارينا الأبطال الليلة الماضية".

وتضمنت المشاهد لحظات ضرب الطيران أهدافاً كآبار نفط ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأعلنت "الدفاع" التركية أيضاً تحييد 26 إرهابياً في إطار الرد على هجوم لتنظيم PKK/YPG الإرهابي على قاعدة عسكرية شمالي سوريا.

وذكر بيان الوزارة أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات تعرّضَت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم إرهابي.

وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة ردّت بقوة على اعتداء الإرهابيين.

وأضاف: "حُيّد 26 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG في عملية الرد ضد أهداف إرهابية في المنطقة".

والخميس أعلنت "الدفاع" التركية تدمير 30 هدفاً، ضمنها بئر نفط ومنشأة تخزين يستخدمها تنظيم PKK/YPG الإرهابي الانفصالي شمالي سوريا، وأخرى داخلها إرهابيون قياديون.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن القوات التركية نفّذَت عمليات جوية في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضد أهداف إرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة ودريك، بما يتماشى مع حقّها المشروع في الدفاع عن النفس النابع من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: "حُيّد عديد من الإرهابيين باستخدام ذخيرة محلية ووطنية إلى حد كبير في العمليات التي نُفّذَت".

وأكد البيان أنه اتُّخذَت خلال العمليات الاحتياطات كافة لمنع تعرُّض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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