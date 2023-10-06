أعلنت الإدارة الأميركية الخميس أنها ستضيف جزءا جديدا على الجدار الحدودي مع المكسيك الذي شكّل مشروعا رئيسيا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بهدف وقف الهجرة غير القانونية.

وأثار الإعلان فور صدوره ردود أفعال متباينة، خاصة وأن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أصدر إعلاناً لدى تسلمه السلطة في كانون الثاني/يناير 2021، تعهد فيه "بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودي"، فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض.

وذكرت الإدارة الأمريكية أن الإجراء الذي اتخذته يوم الخميس لا يتعارض مع إعلان بايدن، لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترمب في عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن.

وسارع بايدن الى تبرير القرار فقال إنه "لم يكن في الإمكان قطع" التمويل الذي بدأه سلفه ترمب.

وقال "كان المال مخصصا للجدار الحدودي. حاولت أن أقنع (الجمهوريين في الكونغرس) بتحويل المال الى أمر آخر، لكنهم رفضوا. في الانتظار، ليس بالإمكان قانونيا استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا".

وكرّر أنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكّل حلا لأزمة الهجرة.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في نص رسمي صدر عن السجل الفدرالي للولايات المتحدة نشره على منصة "إكس"، "لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية. ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل".

وأضاف مايوركاس أن "هناك حاليا حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني".

وسيتم بناء الجزء الجديد من الجدار الحدودي في وادي ريو غراندي، حيث يتركز "جزء كبير من الدخول غير القانوني" على الحدود مع المكسيك، بحسب وزير الأمن الداخلي الأمريكي.

وعلّق ترمب على قرار الإدارة الأميركية بالقول إن الإعلان يثبت "أنني كنت على حقّ عندما بنيت جدارا جديدا وجميلا بطول 900 كيلومتر".

وتابع ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "جو بايدن سيعتذر مني ومن أميركا بعد أن تأخر كل هذا الوقت للقيام بتحرك، وسمح بأن يجتاح بلادنا 15 مليون مهاجر غير قانوني قادمين من أماكن مجهولة".

وفي أول رد فعل رسمي، اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، القرار بأنه "خطوة إلى الوراء".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن "السماح ببناء الجدار خطوة إلى الوراء لأنه لا يحل المشكلة. علينا أن نعالج أسباب الهجرة".

وحصلت أكثر من 145 ألف محاولة دخول غير قانونية على مدى عشرة أشهر حتى بداية آب/أغسطس من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وفق ما قال وزير الأمن الأميركي.

وتشكّل الهجرة غير القانونية مشكلة سياسية متنامية بالنسبة لبايدن، المرشح لولاية ثانية والذي يتهمه الجمهوريون بالتراخي في هذه المسألة.