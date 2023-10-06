سياسة
3 دقيقة قراءة
بوتين محذّراً: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنّت روسيا ضربة نووية انتقامية
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية، تحذيرات من أنه لا فرصة لنجاة "أعداء" بلاده إذا شنّت موسكو "ضربة نووية انتقامية لأن إمكانياتنا لا مثيل لها".
بوتين محذّراً: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنّت روسيا ضربة نووية انتقامية
بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية / صورة: Reuters
6 أكتوبر 2023

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، من أنه لا فرصة لنجاة "أعداء" بلاده إذا شنت موسكو "ضربة نووية انتقامية، لأن إمكانياتنا لا مثيل لها".

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية قال بوتين: "في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية: الرد على صاروخ أُطلقَ على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة".

وأضاف: "لا فرصة للمعتدي للبقاء على قيد الحياة في حالة ردّنا، بالتالي لن يفكر عاقل في استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".

وحول النزاع في منطقة قره باغ الأذربيجانية، قال الرئيس الروسي إن "الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تُرسِي أذربيجان النظام الدستوري في قره باغ"، في إشارة إلى الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في منطقة جنوب القوقاز.

كما أعرب بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة لأرمينيا التي ستبقى شريكاً لروسيا.

وفي إشارة إلى تصريحات الزعماء الأرمن هذا الصيف قال بوتين: "أصبحت قره باغ رسمياً جزءاً من أذربيجان، وهذا هو موقف الدولة الأرمينية الحديثة".

وأضاف: "بعد الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ، كانت مسألة وقت فقط أن يتحدد متى وكيف ستعيد أذربيجان النظام الدستوري هناك في إطار دستور الدولة الأذربيجانية".

وأشار إلى أن روسيا اقترحت مراراً على أرمينيا إيجاد حل وسط مع أذربيجان بشأن قره باغ، تحديداً من خلال إعادة 5 مناطق حول قره باغ إلى باكو، وبالتالي الحفاظ على الاتصال بين أرمينيا وقره باغ، لكن يريفان قالت إن هذا سيخلق تهديدات للبلاد.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق الذي أنهى صراع خريف 2020 في المنطقة، فإن قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ لها حق واحد فقط، هو مراقبة التزام الطرفين وقف إطلاق النار، لا التدخل.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت في اليوم التالي بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني بالإقليم وحل الكيان نفسه.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us