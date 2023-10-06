يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الجمعة، لبحث سبل تَجنُّب أزمة هجرة جديدة ومواجهة التحدي الوجودي الأطول مدى المتمثل في ضمّ بلدان جديدة للتكتل، قد تكون كبيرة وتواجه اضطرابات مثل أوكرانيا.

وعبّرت إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إلى جزرهما، فيما كانت مياه اليونان في يونيو/حزيران موقعاً لأسوأ حادثة غرق قارب في أوروبا منذ أعوام، أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين.

ووضعت ألمانيا، المقصد المفضل لكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا، نقاط تفتيش على حدودها، قائلة إنها ضرورية من أجل التصدي للمهربين الذين ينقلون الناس إلى أراضيها.

جاء القرار بعدما أعلنت ألمانيا زيادة طلبات اللجوء المقدمة هذا العام بنحو 80 بالمئة.

وترفض بولندا المجاورة استضافة الوافدين من الشرق الأوسط وإفريقيا، على الرغم من أنها تؤوي عدة ملايين من الأوكرانيين الفارِّين من الحرب في بلادهم.

ولقضية الهجرة حساسية سياسية، وتتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو/حزيران المقبل.

وتناقش دول الاتحاد أيضاً خلال اجتماعها في غرناطة بإسبانيا المسار الاستراتيجي للاتحاد بعد أعوام اتسمت بأزمات، منها جائحة كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا وأزمة الطاقة في 2022، فضلاً عن تحديات تشمل تَغيُّر المناخ والتنافس الاقتصادي مع الصين.

وتشمل البلدان الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد: أوكرانيا ومولدوفا وبعض دول غرب البلقان. وعليها جميعا أن تلبي كثيراً من المتطلبات للتأهل، الأمر الذي يعني أن محادثات الانضمام تستغرق أعواماً. وفي 2020 كانت بريطانيا أول دولة تنسحب من الاتحاد.