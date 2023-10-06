أعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية الجمعة، عن إدانتها ورفضها "الاتهامات الباطلة" من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه أذربيجان.

وورد في بيان للخارجية الأذربيجانية: "نُدين ونرفض بشدة المزاعم التي لا أساس لها ضد أذربيجان التي أطلقها ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في إطار اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية المنعقد في غرناطة".

والخميس استضافت غرناطة ليوم واحد اجتماعاً للمجموعة السياسية الأوروبية التي تضمّ 47 دولة، هو الثالث منذ انطلاقتها بشأن التعددية والأمن، وبحث الأجندة الاستراتيجية 2024-2029 حول قضايا من بينها المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى قضية الهجرة وتعزيز التعاون الإقليمي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكّد البيان أن مزاعم ماكرون بشأن عدم حضور أذربيجان وتركيا اجتماع غرناطة تُعَدّ "مثالاً على النفاق".

وأشار إلى أن جميع المشاركين يعلمون جيداً أن فرنسا عارضت مشاركة تركيا في الاجتماع الذي كان من المخطَّط أن تحضره أذربيجان وأرمينيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، مؤكداً أن "نشر ماكرون معلومات كاذبة حول هذا الموضوع أسلوب لا يليق برئيس دولة".

في السياق نفسه لفت البيان إلى أن فرنسا غضّت الطرف عن احتلال أرمينيا 20% من أراضي أذربيجان طوال 30 عاماً.

وتابع: "من السخافة أن تتّهم فرنسا أذربيجان باحتلال 150 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأرمينية".

وشدّد على أن أذربيجان لم تحتلّ أراضي أي دولة، ومن غير المنطقي زعم تبعية الأراضي التي تنتشر فيها القوات الأذربيجانية على الحدود التي لم تُرسَّم بعد إلى أرمينيا.

وأكّد البيان أن "التحدث مع أذربيجان بلغة الضغط لا جدوى منه وغير مقبول".

واختُتِم البيان بأنه "بدلاً من الإدلاء بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، سيكون من المفيد لفرنسا أن تُنهي سياستها في دعم وتسليح أرمينيا العدوانية، التي تمنع السلام والاستقرار في المنطقة".

كان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة في الإقليم للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول 2023، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرميني وحل الكيان نفسه.