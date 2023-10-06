حيّدت الاستخبارات التركية، القيادي في تنظيم PKK/KCK-YBŞ الإرهابي، تشيا فكر، ويشار إليه بـ"إلياس بيرو ألي"، خلال عملية نفّذتها بمدينة سنجار شماليّ العراق.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن العملية جاءت بعد أن تلقت الاستخبارات التركية معلومات تفيد بأن الإرهابي المذكور قدّم الدعم المادي واللوجيستي لمهاجمة القوات المسلحة التركية في قاعدة "زليكان" العسكرية في ناحية بعشيقة في الموصل.

وكان الإرهابي قد شارك في الكثير من العمليات والأنشطة ضد القوات التركية، كما تورط في استجواب الكثير من المدنيين وإعدامهم دون أي محاكمات.

وأضافت المصادر أن الإرهابي التحق بصفوف التنظيم عام 2015، وتلقى تدريبات عسكرية منذ ذلك الحين.

وتتواصل عمليات الاستخبارات التركية ضد عناصر "PKK" الإرهابي في عدة مناطق في سوريا والعراق بسرعة وحسم.

وخلال الفترة الأخيرة، نجحت شبكات الاستخبارات التركية في شل حركة التنظيم الإرهابي عبر عدد من العمليات المتواصلة.