سياسة
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في مئوية تحرير إسطنبول.. أردوغان يحيي أبطال حرب الاستقلال التركية
أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكرى أبطال حرب الاستقلال التركية في مئوية تحرير مدينة إسطنبول من الاحتلال الأجنبي، مؤكداً أن النصر تحقق بـ"فضل تضحيات الشهداء والجرحى.. وبفضل إرادة الشعب العزيز في الدفاع عن استقلاله وحريته".
في مئوية تحرير إسطنبول.. أردوغان يحيي أبطال حرب الاستقلال التركية
أردوغان / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الجمعة)، ذكرى أبطال حرب الاستقلال التركية في مئوية تحرير مدينة إسطنبول من الاحتلال الأجنبي.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان للحفل الذي أقامته ولاية إسطنبول أمام نصب الجمهورية بميدان تقسيم في الذكرى المئوية لتحرير المدينة من القوات الأجنبية المحتلة.

وقال الرئيس التركي في رسالته: "تكللت حرب الاستقلال بالنصر بفضل تضحيات الشهداء والجرحى الذين منحوا الوطن قيمة أعلى من أرواحهم، وبفضل إرادة الشعب العزيز في الدفاع عن استقلاله وحريته".

وأكد الرئيس التركي مواصلتهم العمل من أجل الحفاظ على الجمهورية التركية، "التي أُقيمت على أساس تراث حضارتنا" ورفعها لمستوى الحضارات المتقدمة.

وفي 23 أغسطس/آب 1923، بدأت قوات التحالف الانسحاب من مدينة إسطنبول، عقب توقيع معاهدة لوزان في 24 يوليو/تموز من العام نفسه.

وغادرت آخر فرقة تابعة لقوات تحالف إسطنبول بعد مراسم أُقيمت أمام قصر "دولمه بهجه" في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 1923، دخلت قوات الفيلق الثالث التركي بقيادة القائد شكري نائلي، معلنةً بذلك انتهاء احتلال إسطنبول رسمياً.

واستمر احتلال إسطنبول 4 سنوات و10 أشهر و23 يوماً، وتقام سنوياً في 6 أكتوبر احتفالات في ذكرى تحرير المدينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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