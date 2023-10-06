سياسة
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أنقرة: فقدان مسيّرة لم يؤثر في عملياتنا العسكرية ضد "PKK/YPG" الإرهابي
أعلنت الخارجية التركية أن عملياتها العسكرية في مكافحة الإرهاب لم تتأثر بفقدان طائرتها المسيّرة في سوريا بأي شكل من الأشكال، مؤكدة استمرار محاربتها لتنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في العراق وسوريا.
أنقرة: فقدان مسيّرة لم يؤثر في عملياتنا العسكرية ضد "PKK/YPG" الإرهابي
الخارجية التركية / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

أكدت الخارجية التركية الجمعة، أن عمليات جيشها في مكافحة الإرهاب لم تتأثر من حادثة فقدان إحدى طائراتها المسيّرة في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة حول عمليات تركيا ضد مواقع تنظيم "PKK/ YPG" الإرهابي في العراق وسوريا.

ولفت البيان إلى إطلاق الجيش والاستخبارات التركية عمليات واسعة ضد أهداف "PKK/YPG" في العراق وسوريا عقب الهجوم الإرهابي بالعاصمة أنقرة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأوضح أن عمليات تركيا جاءت في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكداً تدمير العديد من الأهداف الإرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك شمالي سوريا الخميس.

وكشف البيان عن فقدان طائرة من دون طيار خلال العملية، بسبب التقييمات الفنية المختلفة خلال تشغيل آلية فك الاشتباك مع أطراف ثالثة.

وأشار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل آلية فك الاشتباك مع الأطراف المعنية بفاعلية أكبر.

ونفى البيان، تأثير الحادث في سير تنفيذ العملية الجارية بأي شكل من الأشكال.

وأكد مواصلة الجيش التركي تدمير مصادر تمويل وقدرات التنظيم الإرهابي بشكل ممنهج في سوريا على غرار ما يقوم به الجيش التركي في العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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