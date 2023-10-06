أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الجمعة، أن بلاده لن تنحني للتهديدات، وستقضي على الإرهاب أياً كان مصدره.

وأشار ألطون في بيان على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تركيا لا تزال تتعرض لهجمات المجموعات الإرهابية التي تتخذ من دول الجوار ملاذاً لها.

ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف العاصمة التركية أنقرة لم يبلغ مبتغاه، مؤكداً أن تركيا ستواصل مكافحتها للإرهاب في كل مكان.

وأضاف "سواء كان ذلك في شمال العراق أم شمال سوريا أو في أي مكان آخر، سوف نجتث جذور الإرهاب، لن ننحني للتهديدات أو نساوم على أمننا".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، وتمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، بينما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

ولاحقاً أعلن تنظيم PKK الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ونفذت الاستخبارات التركية، أمس الخميس، عملية ضد التنظيم الإرهابي وكادره الإداري ومنشآته في سوريا، بعد أن تبين أن هجوم أنقرة، جرى التخطيط له هناك، وأن الإرهابيَّين اللذَين شاركا في الهجوم عبرا إلى تركيا من هذه المنطقة.

وجرى خلال العملية تدمير مستودعات أسلحة وذخائر ومبانٍ تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية.