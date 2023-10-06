سياسة
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لدعم مسار التطبيع.. بروكسل تستضيف لقاءً بين أذربيجان وأرمينيا أواخر أكتوبر
تستضيف بروكسل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري اجتماعاً بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بهدف دعم مسار التطبيع بين البلدين.
لدعم مسار التطبيع.. بروكسل تستضيف لقاءً بين أذربيجان وأرمينيا أواخر أكتوبر
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يتوسطهما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بروكسل، في مايو/أيار 2023 / صورة أرشيفية: AA
6 أكتوبر 2023

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، عن لقاء مرتقب بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في بروكسل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي لميشيل على هامش اجتماع غير رسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية التي استضافت الخميس قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

وأكد ميشيل أن علييف وباشينيان لبّيا دعوته إليهما لزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل، مبيناً أنه سيعقد اجتماعاً ثلاثياً معهما أواخر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان زعماء مجلس الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وفرنسا وألمانيا في غرناطة، أعربوا، الخميس، عن دعمهم مسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وأكد الزعماء خلال الاجتماع الذي لم يحضره علييف، الحاجة إلى تعزيز أعمال ترسيم الحدود بين البلدين بشكل عاجل، وتبادل المحتجزين والبحث عن مجهولي المصير، وإحراز تقدم في ملف إزالة الألغام.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، انتهت بإعلان روسيا بعد 44 يوماً من المعارك، توصل الطرفان إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد ثلاث سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحل الكيان نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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