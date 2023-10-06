نفت رئاسة الجمهورية التركية صحة مزاعم تدعي أن "الطائرات الحربية التركية قصفت مستشفى في منطقة ديريك بسوريا".

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة.

وأوضح البيان أن الجيش التركي يتخذ جميع الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى خلال العمليات الجوية ضد عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في سوريا.

وأضاف: "يجري إذكاء حملة تشويه عبر الادعاء بأن المعسكرات الإرهابية التي ضُربت هي مستشفيات ومناطق مدنية"، مشدداً على ضرورة عدم إيلاء أي اعتبار لتضليل التنظيمات الإرهابية.

وأكد البيان أن: "الادعاء الذي تنشره حسابات تروج لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، بأن طائرات تركية قصفت مستشفى بمنطقة ديريك في سوريا غير صحيح".