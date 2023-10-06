سياسة
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أنقرة تنفي مزاعم "PKK/YPG" الإرهابي حول استهدافها مستشفى بشمالي سوريا
أصدر مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية بياناً، نفى مزاعم تنظيم PKK/YPG الإرهابي، حول استهداف الطائرات الحربية التركية مستشفى شمال سوريا.
أنقرة تنفي مزاعم "PKK/YPG" الإرهابي حول استهدافها مستشفى بشمالي سوريا
تركيا تنفي صحة مزاعم استهدافها مستشفى شمال سوريا / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

نفت رئاسة الجمهورية التركية صحة مزاعم تدعي أن "الطائرات الحربية التركية قصفت مستشفى في منطقة ديريك بسوريا".

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة.

وأوضح البيان أن الجيش التركي يتخذ جميع الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية للأذى خلال العمليات الجوية ضد عناصر تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي في سوريا.

وأضاف: "يجري إذكاء حملة تشويه عبر الادعاء بأن المعسكرات الإرهابية التي ضُربت هي مستشفيات ومناطق مدنية"، مشدداً على ضرورة عدم إيلاء أي اعتبار لتضليل التنظيمات الإرهابية.

وأكد البيان أن: "الادعاء الذي تنشره حسابات تروج لتنظيم PKK/YPG الإرهابي، بأن طائرات تركية قصفت مستشفى بمنطقة ديريك في سوريا غير صحيح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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