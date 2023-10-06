كان مفهوم "ميتافيرس" موضوعاً ساخناً في السنوات الأخيرة، إذ تسابق عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة على حدٍّ سواء لتطوير عوالم رقمية غامرة، إذ يمكن للناس التفاعل والعمل واللعب. ومع ذلك، فقد أدى الوضع الحالي للتقنيات المتحولة والتقنيات الناشئة إلى استقطاب وجهات النظر، فقد أعلن البعض أن الميتافيرس قد مات، بينما ظل البعض الآخر متفائلاً بشأن إمكاناته.

وعلى وقع هذا التباين في الآراء، ذكرت رويترز يوم الأربعاء أن شركة ميتا تخطط لتسريح الموظفين في وحدة "ريالتي لابس" المسؤولة عن تطوير شرائح السيليكون لتكنولوجيا الميتافيرس. مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن هذا التخفيض من شأنه أن يعرقل مخططات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي، وخاصة نظارات الواقع المعزز.

بينما دفع الفتور العام من تكنولوجيا الواقع الافتراضي، فضلاً عن عمليات تسريح العمال الأخيرة التي قامت بها ميتا وما رافقها من شعور متزايد باللامبالاة في صناعة التكنولوجيا، البعض إلى التساؤل عما إذا كانت "حمى ميتافيرس" قد انتهت قبل أن تبدأ.

صعود ميتافيرس

انتشر مصطلح "ميتافيرس" (metaverse) في الخيال العلمي واستُخدم لوصف مساحة افتراضية مترابطة، إذ يمكن للناس التفاعل مع بعضهم بعضاً ومع البيئات الرقمية. في السنوات الأخيرة، أدت التطورات في الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR)، والألعاب عبر الإنترنت إلى جعل فكرة التحول أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وعلى وقع الضجيج الهائل الذي حظي به ميتافيرس، أعاد فيسبوك في عام 2021 تسمية علامته التجارية إلى ميتا بهدف الاستحواذ على أكبر قدر من هذه البيئة الافتراضية. بينما استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات المرتبطة بالميتافيرس، مسوقين مستقبلاً، إذ يمكن للناس التواصل الاجتماعي والعمل والترفيه عن أنفسهم في مساحات رقمية غامرة.

وقد أثارت هذه الرؤية موجة من الإثارة، فقد كانت الشركات الناشئة والشركات الراسخة حريصة على القفز إلى عربة ميتافيرس. وكذلك قفزت كبرى العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Nike وH&M، إلى الصدارة، إذ أطلقت مجموعة متنوعة من عروض أزياء NFT وغيرها من الأنشطة.

ومع ذلك، وبالتقدم سريعاً إلى عام 2023، كان هناك انخفاض ملحوظ في الاهتمام. إذ انتقلت عناوين التقارير الرئيسية، التي وصفت ذات يوم التحول باعتباره "المرحلة التالية من الإنترنت"، للتبشير الآن بالذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره "النقلة النوعية" التالية للتكنولوجيا.

فتور عام

بعد مرور ما يقرب من عامين على تغيير فيسبوك لاسمها إلى ميتا -ما يدل على اعتقاد زوكربيرج الراسخ بأن "الميتافيرس سوف يكون خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول"- فإن المستقبل الذي وعد به لا يبدو أقرب إلى الوجود مما كان عليه في ذلك الوقت.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة Metaversed الاستشارية، تضم جميع تطبيقات ومنصات "ميتافيرس" نحو 520 مليون مستخدم نشط شهرياً. وارتفعت أعداد المستخدمين بمقدار 25 مليوناً فقط هذا العام، مقارنة بارتفاع بنحو 43 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2022.

هذا الفتور دفع النقاد للفت الأنظار إلى شركة ميتا التي غيرت من أسلوبها، ما سلط الضوء على الفرق بين بيان نوفمبر/تشرين الثاني الصادر عن زوكربيرج، الذي وصف فيه المشروع بأنه "مجال نمو ذو أولوية عالية" ومذكرة مارس/آذار التي ركزت بدلاً من ذلك على كيف كان "تطوير الذكاء الاصطناعي" هو الهدف، وفقاً لما نقلته الغارديان.

لقد انسحبت كل من ديزني ومايكروسوفت وميتا من مساعيها في الأشهر القليلة الماضية، وانخفضت أسعار العقارات في بعض عوالم الإنترنت بنسبة 90% تقريباً عن العام الماضي. حتى شركة سوني مستعدة لبيع عدد أقل من سماعات الرأس PSVR2 مع تباطؤ نمو ميتافيرس.

انقشاع الغبار

بينما قال موقع بيزنس إنسايدر إن فكرة "ميتافيرس"، التي كانت ذات يوم الفكرة الأكثر رواجاً في مجال التكنولوجيا، تتجه إلى مقبرة الصناعة للبدع الفاشلة، كتب الناقد المعماري فاغنر: "القول إن "ميتافيرس قد مات هو قول بخس، لم يكن حياً أبداً".

وكما هو الحال غالباً مع الابتكارات الجديدة، فإن الموجة الأولى من المتبنين غالباً ما تكون مدفوعة بالضجيج والإثارة، ولكن مع انقشاع الغبار، يصبح من الواضح أن هناك تحديات وعقبات يجب التغلب عليها. في حالة ميتافيرس، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تحقيق الدخل من هذه المساحات الافتراضية، وكيفية ضمان الخصوصية والأمان، وكيفية إنشاء تجارب مقنعة تحافظ على تفاعل المستخدمين على المدى الطويل.

وبالعودة إلى ميتا، خسرت ريالتي لاب، وهي قسم ميتا الذي يطور تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ما مجموعه 21.3 مليار دولار منذ بداية العام الماضي. ومع ذلك، شهدت شركة ميتا تعافي أسعار أسهمها في الأغلب بفضل "عام الكفاءة" الذي أطلقه زوكربيرج، والذي اتسم بتسريح العمال وإعادة الهيكلة.

ومع تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بعالم ميتافيرس، تتوقع مارجوري هيرنانديز، المؤسس المشارك لـLukso وThe Dematerialised، أن يكتنف هذا التحول طبقة من عدم اليقين والشكوك، نظراً لانهيار العملة المشفرة الذي حدث العام الماضي والمخاوف المتزايدة بشأن قضايا مثل خصوصية البيانات وأمنها.