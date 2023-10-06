استعاد المغرب من الولايات المتحدة، 3 آثار لحيوانات، بينها جمجمة ديناصور، يعود تاريخها لأكثر من 250 مليون سنة.

وأعلن وزير الثقافة والتواصل المغربي، المهدي بنسعيد، على صفحته بفيسبوك، الخميس، "استعادة ثلاث حفريات أثرية يعود تاريخها لأكثر من 250 مليون سنة خلال المؤتمر المغربي الأمريكي حول الممتلكات الثقافية".

وتتعلق الآثار الثلاثة بجمجمة كاملة لديناصور من منطقة واد زم (شمال)، والجزء الأمامي للفكين العلويين الأيسر والأيمن لحوت باسيلوسور من مدينة خريبكة (شمال)، وفقرات رقبة يفترض أنها تعود لحوت الساجاستس، عُرضت خلال اللقاء.

وأوضح بنسعيد أنه "أشرف على اختتام فاعليات هذا المؤتمر (دام يوماً واحداً) حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالرباط بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب "بونيت تالوار".

ولفت إلى أن "تالوار أعاد ثلاث حفريات إلى الحكومة المغربية حُصل عليها من مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، وهي ثلاثة عناصر قيمة من التراث المغربي، بقايا أحافير ثلاثة أنواع مختلفة، يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 250 مليون سنة".

وأكد بنسعيد ضرورة "تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية".

ويسعى المغرب إلى استعادة عدد من الآثار عبر توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول.

وفي فبراير/شباط 2017، نجح المغرب في إلغاء مزاد لبيع هيكل ديناصور في باريس، عُثر عليه في البلاد، قبل أن يخرج منها بطريقة "غير شرعية"، وقدرت قيمته بـ450 ألف يورو".