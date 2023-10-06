أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، أكد فيه ضرورة أن توقف واشنطن تحركها مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في شمالي سوريا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، لـTRTعربي.

وشدد فيدان خلال الاتصال، على مواصلة تركيا بكل حزم عملياتها ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

واتفق الوزيران على ضرورة تفعيل آلية عدم اشتباك لضمان عدم وقوع اشتباكات بين القوات التركية والأمريكية الموجودة في سوريا والعراق في أثناء العمليات التي تنفذها تركيا في المنطقة.

كما ناقش فيدان مع بلينكن، بحسب المصادر ملف توسع حلف الناتو.