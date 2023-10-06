سياسة
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فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة توقف واشنطن عن دعم "YPG" الإرهابي في شمال سوريا
طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، بضرورة توقف واشنطن عن دعم تنظيم YPG الإرهابي، مؤكداً مواصلة تركيا عملياتها ضد الإرهاب في شمالي سوريا والعراق.
فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة توقف واشنطن عن دعم "YPG" الإرهابي في شمال سوريا
فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة توقف واشنطن عن دعم "YPG" الإرهابي في شمال سوريا / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الجمعة، أكد فيه ضرورة أن توقف واشنطن تحركها مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي في شمالي سوريا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، لـTRTعربي.

وشدد فيدان خلال الاتصال، على مواصلة تركيا بكل حزم عملياتها ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

واتفق الوزيران على ضرورة تفعيل آلية عدم اشتباك لضمان عدم وقوع اشتباكات بين القوات التركية والأمريكية الموجودة في سوريا والعراق في أثناء العمليات التي تنفذها تركيا في المنطقة.

كما ناقش فيدان مع بلينكن، بحسب المصادر ملف توسع حلف الناتو.

مصدر:TRT عربي
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