نفذ الجيش التركي، ليلة الخميس-الجمعة، عملية جوية واسعة ضد أهداف لتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا، بينها مواقع على بعد 40-50 كيلومتراً من الحدود التركية.

وتعد هذه العملية التي نفذتها قيادة القوات الجوية التركية، الثانية خلال عام، إلا أنها تختلف عن الأولى باستهدافها هذه المرة آباراً ومنشآت تخزين نفط يديرها التنظيم الإرهابي.

واستخدمت في العملية مقاتلات "F-16" الحربية، بمشاركة طائرات مسيّرة وعلى رأسها "أقنجي Akinci" الهجومية.

وبدأت العملية عند الساعة 22:00 من ليلة أمس الخميس، بالتوقيت المحلي لتركيا، واستهدفت 30 هدفاً للتنظيم الإرهابي في مناطق تل رفعت (بريف محافظة حلب) ومحافظة الحسكة شمالي سوريا.

وشملت الأهداف آبار نفط ومنشآت تخزينها ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، مساء الجمعة، أنه "في إطار العملية جرى تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في شمال سوريا بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 22:00، وتدمير 15 هدفاً تضم مستودعات ومخابئ، ومقراً فيه عدد من المسؤولين بالتنظيم الإرهابي. وجرى تحييد عديد من الإرهابيين باستخدام ذخيرة محلية في العمليات".

وكانت مصادر أمنية أعلنت بدورها الخميس أن الاستخبارات التركية نفذت عملية ضد PKK/YPG الإرهابي وكادره الإداري ومنشآته في سوريا، بعد أن تبين أن الهجوم على مقر مديرية الأمن بأنقرة (الأحد الماضي)، جرى التخطيط له هناك، وأن الإرهابيَّين اللذَين شاركا في الهجوم عبرا إلى تركيا من هذه المنطقة.

وأكدت المصادر أن العمليات ستستمر ضد التنظيم الإرهابي لحين تحقيق أهدافها.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "من الآن فصاعداً كل البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وفجر أحد الإرهابييَّن نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار. ولاحقاً أعلن تنظيم PKK الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ونفذت العملية الجوية الأولى ضد التنظيم في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحت اسم "المخلب السيف" واستهدفت أهدافاً للتنظيم شمالي سوريا والعراق.