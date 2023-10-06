سياسة
3 دقيقة قراءة
تدمير عشرات الأهداف.. تركيا تكشف تفاصيل العملية الجوية الواسعة شمالي سوريا
كشفت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل العملية الجوية الواسعة ضد تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا. وقالت الوزارة إنه جرى خلال العملية تدمير عشرات الأهداف للتنظيم الإرهابي، شملت آباراً للنفط ومنشآت لتخزينه.
تدمير عشرات الأهداف.. تركيا تكشف تفاصيل العملية الجوية الواسعة شمالي سوريا
تدمير عشرات الأهداف.. تركيا تكشف تفاصيل العملية الجوية الواسعة شمالي سوريا / صورة: AA
6 أكتوبر 2023

نفذ الجيش التركي، ليلة الخميس-الجمعة، عملية جوية واسعة ضد أهداف لتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا، بينها مواقع على بعد 40-50 كيلومتراً من الحدود التركية.

وتعد هذه العملية التي نفذتها قيادة القوات الجوية التركية، الثانية خلال عام، إلا أنها تختلف عن الأولى باستهدافها هذه المرة آباراً ومنشآت تخزين نفط يديرها التنظيم الإرهابي.

واستخدمت في العملية مقاتلات "F-16" الحربية، بمشاركة طائرات مسيّرة وعلى رأسها "أقنجي Akinci" الهجومية.

وبدأت العملية عند الساعة 22:00 من ليلة أمس الخميس، بالتوقيت المحلي لتركيا، واستهدفت 30 هدفاً للتنظيم الإرهابي في مناطق تل رفعت (بريف محافظة حلب) ومحافظة الحسكة شمالي سوريا.

وشملت الأهداف آبار نفط ومنشآت تخزينها ومخابئ ومستودعات ذخيرة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان، مساء الجمعة، أنه "في إطار العملية جرى تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في شمال سوريا بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول في تمام الساعة 22:00، وتدمير 15 هدفاً تضم مستودعات ومخابئ، ومقراً فيه عدد من المسؤولين بالتنظيم الإرهابي. وجرى تحييد عديد من الإرهابيين باستخدام ذخيرة محلية في العمليات".

وكانت مصادر أمنية أعلنت بدورها الخميس أن الاستخبارات التركية نفذت عملية ضد PKK/YPG الإرهابي وكادره الإداري ومنشآته في سوريا، بعد أن تبين أن الهجوم على مقر مديرية الأمن بأنقرة (الأحد الماضي)، جرى التخطيط له هناك، وأن الإرهابيَّين اللذَين شاركا في الهجوم عبرا إلى تركيا من هذه المنطقة.

وأكدت المصادر أن العمليات ستستمر ضد التنظيم الإرهابي لحين تحقيق أهدافها.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "من الآن فصاعداً كل البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وفجر أحد الإرهابييَّن نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار. ولاحقاً أعلن تنظيم PKK الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ونفذت العملية الجوية الأولى ضد التنظيم في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحت اسم "المخلب السيف" واستهدفت أهدافاً للتنظيم شمالي سوريا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us