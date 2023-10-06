منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يخرج سكان مايوت الفرنسية (في المحيط الهندي) إلى الشارع، في احتجاجات على شح المياه وتلوثها، مطالبين الحكومة بالتدخل لنجدتهم. في وقت تعيش فيه الجزيرة ذات الأغلبية المسلمة، أزمة حادة في المياه لموجة الجفاف التي تعرضت لها هذه السنة.

فيما ليس الجفاف المتهم الوحيد في عطش مايوت، بل أيضاً تراكمات سنوات من سوء تدبير القطاع المائي من السلطات الفرنسية في الجزيرة. لتضاف الأزمة الأخيرة بهذا، إلى واقع التهميش والفقر الذي يعيشه سكان مايوت.

عطش مايوت

وتعتمد جزيرة مايوت في احتياجاتها المائية على خزانين رئيسيين يغطيان 80% من تلك الاحتياجات، ويمتلآن بالأمطار الموسمية كل شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة. اليوم، وبعد شهور من الجفاف، انخفض منسوب مياه الخزانَين، ومن المحتمل أن يجفا بشكل كامل خلال الأيام القادمة.

وتضع هذه الظروف سكان المدينة أمام وضع مأساوي، ذلك بعد أن ارتأت سلطات المدينة، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، تطبيق قيود على توزيع الماء. إذ أصبحت تقطع الماء ليومين من كل ثلاثة أيام.

وفي تصريحها لـ"فرانس إنفو"، قالت سيدة مسنة: "أصبح الوضع صعباً للغاية، خصوصاً بالنسبة للنظافة الشخصية (...) إن تخزين المياه يستغرق وقتاً طويلاً، مع العلم أنه يتعين علينا الاستعداد بسرعة في الصباح".

ومن جانبها أيضاً، تشتكي سكينة حكيم، سيدة من جنوب الجزيرة الأكثر تضرراً من أزمة المياه، في حديثها إلى "لوموند"، قائلة: "الشرب والغسيل وغسل الملابس، كل شيء معقد (...) منطقتنا لم تعد صالحة للعيش. نحن نقضي وقتنا في تخزين الماء. وقنينات المياه المعبأة تنفذ من المتاجر بسرعة. ومن ليس لديه راتب عليه أن يشرب ماء الصنبور. مع كل المخاطر الصحية. أعصابنا ستنفجر، هذا أمر مؤكد".

وتشير المتحدثة إلى مشكلة أخرى، وهي عدم سلامة مياه الشرب في الجزيرة. ومن جانبها، تؤكد المصالح الصحية في مايوت، أن 95% من المياه الموزعة عبر شبكات التوريد صالحة للشرب، لكنها توصي بغليها إجراءً احترازياً.

وأثار هذا الوضع حفيظة ساكنة الجزيرة، الذين خرجوا محتجين في شوارع مامودزو، كبرى مدن مايوت. وفي مظاهرة، صباح 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ظهرت رشا مصدق الدين، منسقة حركة "مايوت عطشى"، تحمل قنينة بها مياه بنية اللون، وتصرخ: "عندما يكون لون المياه هكذا، ما الذي عليكم فعله؟".

واقتصر تدخل السلطات الفرنسية، من أجل تخفيف تبعات الأزمة على سكان الجزيرة، على توزيع قنينات المياه المعبأة. وتستهدف عملية التوزيع نحو 50 ألف شخص في اليوم، وتعهدت السلطات الفرنسية بتوسيع العملية إلى 120 ألف بحلول منتصف نوفمبر/تشرين القادم، علماً أن مجموع سكان مايوت يتجاوز 320 ألف نسمة.

وواجه الحل المؤقت الذي تبنته السلطات الفرنسية انتقادات واسعة. وقال النائب البرلماني الأوروبي يونس عمرجي: "الوضع في مايوت فضيحة وإهانة لفرنسا (...) عندما أشاهد التقارير الصحفية، أشعر بالألم من ظروف الحياة غير المقبولة لسكان الجزيرة. هل مثل هذا الوضع مقبول في بروكسل أو باريس؟ إذ يجري توزيع حزمتين فقط من المياه في اليوم لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية".

وأضاف النائب البرلماني المنحدر من الجزيرة: "لا يمكن لأوروبا أن تظل غير مبالية (بما يحدث في مايوت)، ولهذا نعمل على اتخاذ إجراءات أوروبية عاجلة لتوزيع كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب مجاناً لكل السكان".

الجفاف ليس المتهم الوحيد

وبالرغم من أن مفوض مايوت عزا الأزمة إلى الجفاف، الذي "لم تشهد الجزيرة مثله منذ 1997"، فإن هذا ليس السبب الوحيد فيما يقع الآن. بل إن الوضع المناخي لم يكن سوى عامل عرى سنوات من إهمال السلطات الفرنسية لتنمية وإصلاح البنية التحتية المائية في الجزيرة.

وهو ما تؤكده النائبة البرلمانية إستيل يوسفا، بقولها: إن "الوضع الذي تعيشه مايوت هو نتيجة 20 عاماً من الافتقار إلى الاستثمار الهيكلي في تطوير وإصلاح البنية التحتية المائية في الجزيرة".

وقبل 20 عاماً، أنجزت السلطات الفرنسية مخططاً لبناء خزان ماء ثالث لمايوت، لكنه لم يرَ النور إلى اليوم. وحسب تقرير لموقع "ويست فرانس"، كان إنشاء هذا الخزان ليحول دون الوقوع في الأزمة الحالية، علماً أن سكان الجزيرة تضاعفوا منذ وقت التخطيط لإنشائه.

وفي بيانها، انتقدت منظمة "أوكسفام" الدولية، تقاعس السلطات الفرنسية عن تفادي أزمة المياه في مايوت. وقالت المنظمة: "لم يُفعل أي شيء لتجنب الكارثة التي يعيشها سكان مايوت اليوم (...) ويفسر ذلك بعدم قدرة واضعي السياسات على توقع احتياجات الجزيرة. كما أُدين عديد من المسؤولين المنتخبين من مجلس المحافظة وموظفي الخدمة المدنية بالفساد".

وبالتزامن مع الأوضاع الأخيرة، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً للنفيات والأوحال التي تخنق الأنهار المغذية للخزانَين المسؤولَين عن توريد المياه بالجزيرة. وكتب ناشط يدعى شاد يويو، مخاطباً مفوض مايوت: "حسناً، إنه شُح في المطر.. ولكن ما الذي يمنعكم من حشد الجيش والخدمات الفنية والمتطوعين لعملية تنظيف الأنهار التي تغذي الخزانات؟ مياه الأنهار والينابيع لا تصل إلى الخزانات وتتطلب تدخلاً بشري".

وحتى قبل صعود أزمة المياه إلى السطح، كان قطاع مهم من سكان الجزيرة محروم من الولوج إلى المياه الصالحة للشرب. ووفق منظمة "أطباء العالم"، فإن 6% من سكان مايوت لا ولوج لديهم إلى المياه الصالحة للشرب، و12% يتزودون بالمياه من الصنابير العمومية.

الجزيرة المنسية

تُعَدّ مايوت المقاطعة الفرنسية الأفقر على الإطلاق إذا قورنت ببقية المقاطعات الفرنسية، إذ يعيش 77% من سكانها تحت خط الفقر. كما أن متوسط مستوى المعيشة أقل بستة أضعاف من مستوى المعيشة في بقية فرنسا، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). ويُعتبر الدخل الشهري لأكثر من نصف السكان أقلّ من 160 يورو شهريّاً، وهو دخل منخفض للغاية.

أما معدلات البطالة، فإن 36% من الأشخاص الذين تتراوح سنّهم بين 15 و29 عاماً عاطلون عن العمل، حسب الأرقام الواردة من CERCOM (مركز الحسابات الاقتصادية السريعة لأقاليم ما وراء البحار)، وهي نسبة أعلى بثلاث مرات منها داخل فرنسا. يُذكر أن النسبة كانت 30% في الربع الثاني من عام 2021.

ولم يتوقف الأمر على عدم المساواة في الأجور والعمل، بل أصبح الأمر يطول الأطفال أيضاً، وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقريرها الأخير أن "فرنسا تلجأ إلى ممارسات تتعارض مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مثل الاحتجاز الإداري للأطفال الذين لهم أسر في وضع غير قانوني، بالإضافة إلى ترحيل بعضهم".

ويوضح التقرير أنه منذ عام 2012 احتُجز ما لا يقلّ عن 33786 طفلاً، الغالبية منهم من جزيرة مايوت، و1460 من داخل فرنسا. ونبهت المنظمة فرنسا لضرورة احترام الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل.

ورغم الصعوبات التي تعاني منها الجزيرة، فهي الأغنى من حيث الموارد في حوضها الجغرافي مقارنة بجاراتها، جزر القمر ومدغشقر وتنزانيا وموزمبيق. كما أنها تجتذب عدداً من المهاجرين من الدول المجاورة، لكنها لا تملك البنية التحتية اللازمة.