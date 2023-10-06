سياسة
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خلال 6 سنوات.. نزوح 43.1 مليون طفل قسراً بسبب الكوارث المناخية
أعلنت منظمة يونيسيف أن ما يزيد على 43 مليون طفل نزحوا عن ديارهم قسراً في الفترة بين 2016 و2021 بسبب التغيرات المناخية، مطالبة قادة العالم بمعالجة هذه القضية في مؤتمر المناخ كوب 28.
خلال 6 سنوات.. نزوح 43.1 مليون طفل قسراً بسبب الكوارث المناخية
عشرات ملايين الأطفال نزحوا قسراً بسبب الكوارث المناخية / صورة: منظمة يونيسف
6 أكتوبر 2023

أدت الفيضانات والعواصف والجفاف والكوارث التي يغذيها الاحترار المناخي إلى 43,1 مليون حالة نزوح لأطفال بين عامي 2016 و2021 حسبما أعلنت منظمة يونيسف في تقرير نشرته الخميس محذرة من أن هذا ليس سوى "الجزء الظاهر من جبل الجليد".

وتروي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرضت لها خوانا التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020 عندما غمرت المياه المدينة حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصاري إيتا وأيوتا، وقصة الأختَين الصغيرتَين ميا ومايا اللتَين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمره النيران في كاليفورنيا.

أما عبد العظيم، وهو طفل سوداني غمرت المياه قريته في أغسطس/آب 2022 ولم يكن ممكناً الوصول إليها إلا في قوارب، فقال: "حملنا أمتعتنا إلى الطريق العامة حيث عشنا لأسابيع".

وأشار التقرير إلى أنه بين عامَي 2016 و2021 أدت أربعة أنواع من الكوارث المناخية إلى نزوج 43,1 مليون طفل داخل 44 دولة، 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف.

وكشف أن التوقعات الجزئية تُظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات الثلاثين المقبلة، فيما قد تتسبب الرياح المُصاحبة للأعاصير بـ10،3 مليون عملية نزوح في حين يسبب المد البحري المرتبط بالعواصف 7,2 مليون عملية نزوح.

ودعت يونيسف قادة العالم إلى معالجة هذه القضية في مؤتمر المناخ كوب 28 الذي يُعقد في دبي في غضون أسابيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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