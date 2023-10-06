رغم التوصل إلى اتفاق بشأنه أصرت بولندا والمجر، خلال قمة الدول السبع والعشرين، المنعقدة الجمعة في إسبانيا، على رفضها القوي لإصلاح نظام الهجرة الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المنعقدة في غرناطة "لسنا خائفين من الإملاءات التي تأتي من بروكسل وبرلين".

وكرر رفضه فرض نظام "لتوزيع المهاجرين غير النظامين" على بلاده، قبل 10 أيام من الانتخابات التشريعية في بولندا التي يُتوقع أن تشهد منافسة حادة.

وذهب نظيره المجري فيكتور أوربان إلى أبعد من ذلك في انتقاداته بقوله "إذا جرى انتهاكك باسم القانون، وأرغمت على قبول شيء لا يعجبك، فكيف يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق؟ هذا مستحيل".

للتعبير عن عدم رضاهما، منعت الدولتان تبني إعلان مشترك حول الهجرة في ختام القمة، في خطوة رمزية تعكس انقساماً داخل التكتّل.

أُدرج موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع الشائكة بين الدول السبع والعشرين، على جدول أعمال هذه القمة في أعقاب التدفق الأخير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة ليذكّر بالحاجة الملحّة إلى استجابة أوروبية.

كما شهد أرخبيل الكناري الإسباني في الأيام الأخيرة طفرة في عدد المهاجرين الوافدين إليه.

واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على لائحة تنظيمية تنشئ آلية تضامن إلزامية بين الدول الأعضاء في حال واجهت إحدى هذه الدول "وضعاً استثنائياً" مرتبطاً بوصول "أعداد كبيرة" من المهاجرين إلى حدودها. كما خضعت اللائحة التي تنص أيضاً على نظام ينتقص من إجراءات اللجوء التقليدية ويوفر قدراً أقل من الحماية للمهاجرين، للتسوية لتجاوز التردد الألماني ثم الإيطالي.

"نجاح كبير"

وافقت على هذه اللائحة، وهي الجزء الأخير من ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة الذي سيجري التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالأغلبية المؤهلة كما تنص المعاهدات، وليس بالإجماع كما تطالب بولندا والمجر.

وصوتت الدولتان ضد النص، فيما امتنعت النمسا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية عن التصويت.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، عن رضاها عن هذا النص، معتبرة أن "الموقف الذي تتخذه إيطاليا منذ عام هو المهيمن اليوم".

وأكّدت "تفهّمها لموقف" نظيريَها المجري والبولندي، مشددة على أن الخلافات في وجهات النظر بشأن إصلاح الهجرة بينها وبين هؤلاء القادة كانت بسبب "الاختلافات في الموقع الجغرافي".

في ختام القمة، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"تقدّم هذا الموضوع كما يجب بأغلبية".

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بما وصفته بأنه "نجاح كبير".

وطالبت بولندا والمجر بلا جدوى بأن يتضمن الإعلان الختامي لقمة غرناطة إشارة إلى ضرورة الإجماع من أجل تبني إصلاح الهجرة.

وبعد فشلهما في الحصول على تلك الإشارة، رفضت الدولتان الموافقة على إعلان مشترك بشأن الهجرة.

واعتبر مورافيتسكي أن "اعتراضه" على بيان مشترك حول الهجرة "يعني أن هذه العملية لن تمضي قدماً.. وأن بولندا لديها فرصة لوقفها".

وسبق أن عرقل الثنائي البولندي-المجري خلال قمة بروكسل نهاية يونيو/حزيران، المصادقة على نتائج القمة لإبداء معارضتهما لنصَّين آخرَين من ميثاق الهجرة أقرتهما الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة.

ويؤكد المشروع، تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة "شراكات شاملة ذات منفعة متبادلة مع بلدان الانطلاق والعبور"، مثل الاتفاق الموقع في يوليو/تموز مع تونس من أجل الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا انطلاقاً منها.

لكن مذكرة التفاهم مع تونس موضع جدل بسبب مخاوف تتعلق باحترام حقوق المهاجرين في هذا البلد، وكذلك بسبب انتقادات بعض الدول الأعضاء التي اشتكت من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأنها.

وزادت الشكوكَ حول هذه الشراكة التصريحاتُ الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد التي رفض فيها الأموال الأوروبية المخصصة لبلاده ووصفها بأنها "زهيدة".