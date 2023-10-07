سياسة
3 دقيقة قراءة
ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 40 وإصابة مئات في هجمات حماس
أعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 40 وإصابة مئات بعد إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ والقذائف من قطاع غزة باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية.
ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 40 وإصابة مئات في هجمات حماس
ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين وإصابة مئات في هجمات حماس / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

قُتل 40 إسرائيلياً على الأقل وأصيب 740 السبت، في هجمات صاروخية نفذتها حركة "حماس" على وسط وجنوبي إسرائيل، وفق مصادر عبرية رسمية.

وكانت "نجمة داود الحمراء" (هيئة إسعاف إسرائيلية رسمية) أعلنت في منشور على منصة "إكس"، وفاة عشرات الإسرائيليين، وعلاج مئات آخرين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزارة الصحة أنه "جرى ​​نقل 545 مصاباً إلى مستشفيات عموم البلاد منذ الصباح ".

وذكرت الإذاعة أن "أكثر من 20 إسرائيلياً في حال خطرة". وقالت القناة 12 العبرية: إن ما لا يقل عن 40 إسرائيلياً قُتلوا وإن عدد الجرحى بلغ 740 جريحاً منذ صباح السبت.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أُطلِق نحو 2200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، تسلل مسلحون باتجاه أراضي دولة إسرائيل في جنوب البلاد، ورداً على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية".

وأشار الجيش إلى أن "عشرات الطائرات الحربية" التابعة له "نفذت غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وأردف: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش 17 مجمعاً عسكرياً وأربعة مقرات عملياتية لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية ".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جرى "تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى بإسرائيل وتل أبيب الكبرى"، وفق بيان للجيش.

وأرسلت خدمة الإسعاف الإسرائيلية فرقاً إلى مناطق في جنوب إسرائيل بالقرب من غزة ونصحت السكان بالتزام أماكنهم.

ولاحقاً، كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة عدد من الإسرائيليين بجروح، بعضها خطير، جرّاء إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة.

وفي واقعة هي الأولى أظهرت مقاطع فيديو، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح عناصر من كتائب القسام في الدخول إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن قرابة 100 فلسطيني دخلوا أربع مستوطنات في غلاف غزة، ودارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين القوات الإسرائيلية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

وأكد صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية والقناة 13 العبرية مقتل 20 إسرائيلياً جراء سقوط الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية نقل 545 مصاباً إلى المستشفيات بعموم البلاد منذ صباح السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us