قُتل 40 إسرائيلياً على الأقل وأصيب 740 السبت، في هجمات صاروخية نفذتها حركة "حماس" على وسط وجنوبي إسرائيل، وفق مصادر عبرية رسمية.

وكانت "نجمة داود الحمراء" (هيئة إسعاف إسرائيلية رسمية) أعلنت في منشور على منصة "إكس"، وفاة عشرات الإسرائيليين، وعلاج مئات آخرين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزارة الصحة أنه "جرى ​​نقل 545 مصاباً إلى مستشفيات عموم البلاد منذ الصباح ".

وذكرت الإذاعة أن "أكثر من 20 إسرائيلياً في حال خطرة". وقالت القناة 12 العبرية: إن ما لا يقل عن 40 إسرائيلياً قُتلوا وإن عدد الجرحى بلغ 740 جريحاً منذ صباح السبت.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أُطلِق نحو 2200 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، تسلل مسلحون باتجاه أراضي دولة إسرائيل في جنوب البلاد، ورداً على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية".

وأشار الجيش إلى أن "عشرات الطائرات الحربية" التابعة له "نفذت غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وأردف: "هاجمت عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش 17 مجمعاً عسكرياً وأربعة مقرات عملياتية لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية ".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جرى "تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى بإسرائيل وتل أبيب الكبرى"، وفق بيان للجيش.

وأرسلت خدمة الإسعاف الإسرائيلية فرقاً إلى مناطق في جنوب إسرائيل بالقرب من غزة ونصحت السكان بالتزام أماكنهم.

ولاحقاً، كشفت وسائل إعلام عبرية عن إصابة عدد من الإسرائيليين بجروح، بعضها خطير، جرّاء إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة.

وفي واقعة هي الأولى أظهرت مقاطع فيديو، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح عناصر من كتائب القسام في الدخول إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلامية بأن قرابة 100 فلسطيني دخلوا أربع مستوطنات في غلاف غزة، ودارت اشتباكات مسلحة بينهم وبين القوات الإسرائيلية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

وأكد صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية والقناة 13 العبرية مقتل 20 إسرائيلياً جراء سقوط الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية نقل 545 مصاباً إلى المستشفيات بعموم البلاد منذ صباح السبت.