سياسة
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"كلمة الفصل".. العاروري يدعو الضفة للمشاركة بعملية طوفان الأقصى
اعتبر صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الضفة ستكون هي كلمة الفصل في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام صباح السبت للدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى، داعياً كل الشعوب العربية والإسلامية للمشاركة في المعركة.
"كلمة الفصل".. العاروري يدعو الضفة للمشاركة بعملية طوفان الأقصى
العاروري يدعو الضفة للمشاركة بعملية طوفان الأقصى / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنّ الضفة الغربية المحتلة تستطيع أن تفتح اشتباكاً مع كل المستوطنات، مؤكداً أن "الضفة هي كلمة الفصل في معركة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة صباح اليوم.

وأشار العاروري في كلمة مسجلة بعد انطلاق العملية إلى أن "طوفان الأقصى هي معركة تدمير العدو الصهيوني والرد على جرائم الاحتلال".

وتابع: "مجاهدو قطاع غزة بدؤوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

وأضاف: "علينا أن نخوض جميعاً هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة".

ودعا القيادي في حماس الدول العربية والإسلامية إلى دعم "المقاومة الفلسطينية" في معركتها.

وفي وقت مبكر من صباح السبت أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إطلاق معركة "طوفان الأقصى" عبر إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، والتسلل إلى مستوطنات "غلاف غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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