استولت عناصر من المقاومة الفلسطينية على مركبات إسرائيلية، واقتادتها إلى أحياء سكنية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة، على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، "استيلاء" عناصر من الفصائل الفلسطينية ومواطنين على مركبات إسرائيلية.

ووصلت إحدى المركبات الإسرائيلية إلى "ساحة الخلفاء في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة".​​​​​​​

وكشف الإعلامي والناشط الفلسطيني حسن أصليح في مقطع فيديو نشره وخلفه دبابة إسرائيلية تشتعل فيها النيران، أن "جميع من كان بداخلها اختطفهم عناصر القسام".

ولم يصدر تأكيد عن كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، حول الاستيلاء على مركبات إسرائيلية أو اختطاف جنود. كما لم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي.

وأعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، صباح السبت "بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وكشف في كلمة مسجلة عن إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال أول 20 دقيقة من العملية، موضحاً أن هذه العملية تأتي في" ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكره للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

من جهة أخرى، حث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر القيادة الداخلية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي أنه "يدور حالياً تبادل لإطلاق النار بين المتسللين وجنود الجيش الإسرائيلي، وطلبت أجهزة الأمن من أهالي مدينة سديروت البقاء في بيوتهم بالقرب من الغرف المحصنة".

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مسلحين وهم يتسللون إلى أحد التجمعات السكانية الإسرائيلية.