قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، السبت، إن عملية "طوفان الأقصى" بدأت من غزة وسوف "تمتد إلى الضفة والخارج، وكل مكان فيه شعبنا وأمتنا".

جاء ذلك في بيان صحفي نُشر السبت، على الموقع الرسمي للحركة، تعليقاً على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها في وقت سابق من صباح اليوم ذاته، محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.

وقال هنية: "تخوض المقاومة الفلسطينية في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا".

وأوضح أن السبب المركزي لعملية طوفان الأقصى هو: "العدوان الإجرامي.. على المسجد الأقصى المبارك، وبلغ ذروته خلال الأيام الماضية".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة. وتتهم فلسطين حكومة تل أبيب بمحاولة فرض السيادة على المسجد عبر هذه التحركات والاعتداءات.

وأكّد هنية أنه "لو سكت العالم ما كنا لنسكت على هذا التدنيس وعلى هذه النية للعدوان".

ودعا هنية الجميع إلى الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية قائلاً: "نهيب بكل مسلم في كل مكان وأحرار العالم جميعاً للوقوف في هذه المعركة العادلة في الدفاع عن الأقصى ومسرى الرسول.. فهذا ليس وقت الانتظار والمشاهدة".

وأشار إلى جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وتصعيد خطط الاستيطان.

وقال: "لذلك كله نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت العنوان الذي أعلنه الأخ القائد العام أبو خالد الضيف: طوفان الأقصى".

وفي وقت مبكر من صباح السبت أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إطلاق معركة "طوفان الأقصى" عبر إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، والتسلل إلى مستوطنات "غلاف غزة".