سياسة
2 دقيقة قراءة
هنية: الطوفان بدأ من غزة وسيمتد إلى الضفة والخارج وكل مكان به شعبنا وأمتنا
قال إسماعيل هنية، إن الجرائم الإسرائيلية في الأقصى وتصعيد العدوان وخطط الاستيطان كانت السبب الرئيسي وراء إعلان عملية "طوفان الأقصى". وأكد أن هذه العملية سوف تمتد إلى الضفة وإلى الخارج.
هنية: الطوفان بدأ من غزة وسيمتد إلى الضفة والخارج وكل مكان به شعبنا وأمتنا
هنية: السبب المركزي لعملية "طوفان الأقصى" هو العدوان الإجرامي الذي جرى على المسجد الأقصى المبارك / صورة: Reuters
7 أكتوبر 2023

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، السبت، إن عملية "طوفان الأقصى" بدأت من غزة وسوف "تمتد إلى الضفة والخارج، وكل مكان فيه شعبنا وأمتنا".

جاء ذلك في بيان صحفي نُشر السبت، على الموقع الرسمي للحركة، تعليقاً على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها في وقت سابق من صباح اليوم ذاته، محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.

وقال هنية: "تخوض المقاومة الفلسطينية في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا".

وأوضح أن السبب المركزي لعملية طوفان الأقصى هو: "العدوان الإجرامي.. على المسجد الأقصى المبارك، وبلغ ذروته خلال الأيام الماضية".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأسبوع الماضي، المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة. وتتهم فلسطين حكومة تل أبيب بمحاولة فرض السيادة على المسجد عبر هذه التحركات والاعتداءات.

وأكّد هنية أنه "لو سكت العالم ما كنا لنسكت على هذا التدنيس وعلى هذه النية للعدوان".

ودعا هنية الجميع إلى الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية قائلاً: "نهيب بكل مسلم في كل مكان وأحرار العالم جميعاً للوقوف في هذه المعركة العادلة في الدفاع عن الأقصى ومسرى الرسول.. فهذا ليس وقت الانتظار والمشاهدة".

وأشار إلى جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وتصعيد خطط الاستيطان.

وقال: "لذلك كله نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت العنوان الذي أعلنه الأخ القائد العام أبو خالد الضيف: طوفان الأقصى".

وفي وقت مبكر من صباح السبت أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إطلاق معركة "طوفان الأقصى" عبر إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، والتسلل إلى مستوطنات "غلاف غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us