أعلن الجيش الإسرائيلي السبت "حالة التأهب" للحرب بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عدداً كبيراً من الصواريخ بالتزامن مع تسلل مسلحين إلى تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية التي أوضحت أن عدد جنود الاحتياط ممن يجري استدعاؤهم يعتمد على احتياجات الجيش.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيجتمع ظُهر اليوم في وزارة الدفاع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات.

وأُغلقت المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري مع إبقاء مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، مفتوحاً.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسّام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

من جانبه أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن "الجيش يعلن حالة تأهب الحرب".

ولفت موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يُجري تقييماً ويوافق على خطط العمل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "5 إسرائيليين قُتلوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية".

وسجلت نجمة داوود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية) 16 إصابة، بما فيها سيدة جرى الإعلان عن وفاتها نتيجة سقوط الصواريخ.

وتحدّثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن "قتلى ومخاوف من خطف إسرائيليين خلال الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة".

وأشارت إلى سيطرة مسلحين على مركز الشرطة في سديروت وسقوط عدد من الجرحى، مؤكدة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود الجيش الإسرائيلي.

من جهته أوضح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في بيان أن "دولة إسرائيل تمرّ بوقت عصيب".

وفي وقت مبكر من صباح السبت أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إطلاق معركة "طوفان الأقصى" عبر إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، والتسلل إلى مستوطنات "غلاف غزة".