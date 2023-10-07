سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد إطلاق "طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن التأهب للحرب وتستدعي جنود الاحتياط
أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، ووافق وزير الدفاع يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط عقب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عدداً من الصواريخ صباح السبت في عملية سمّتها "طوفان الأقصى"، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى.
بعد إطلاق "طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن التأهب للحرب وتستدعي جنود الاحتياط
مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين. / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت "حالة التأهب" للحرب بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عدداً كبيراً من الصواريخ بالتزامن مع تسلل مسلحين إلى تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية التي أوضحت أن عدد جنود الاحتياط ممن يجري استدعاؤهم يعتمد على احتياجات الجيش.

وأكدت يديعوت أحرونوت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيجتمع ظُهر اليوم في وزارة الدفاع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات.

وأُغلقت المطارات المحلية وسط وجنوب إسرائيل أمام الاستخدام التجاري مع إبقاء مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، مفتوحاً.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسّام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

من جانبه أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن "الجيش يعلن حالة تأهب الحرب".

ولفت موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يُجري تقييماً ويوافق على خطط العمل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "5 إسرائيليين قُتلوا نتيجة سقوط قذائف صاروخية".

وسجلت نجمة داوود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية) 16 إصابة، بما فيها سيدة جرى الإعلان عن وفاتها نتيجة سقوط الصواريخ.

وتحدّثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن "قتلى ومخاوف من خطف إسرائيليين خلال الاشتباكات التي وقعت مع مسلحين فلسطينيين في بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة".

وأشارت إلى سيطرة مسلحين على مركز الشرطة في سديروت وسقوط عدد من الجرحى، مؤكدة أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود الجيش الإسرائيلي.

من جهته أوضح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في بيان أن "دولة إسرائيل تمرّ بوقت عصيب".

وفي وقت مبكر من صباح السبت أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف إطلاق معركة "طوفان الأقصى" عبر إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ تجاه المستوطنات والمدن المحتلة، والتسلل إلى مستوطنات "غلاف غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us