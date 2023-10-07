سياسة
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"فرصة تاريخية".. كتائب القسّام: عملياتنا تسير على الأرض وفق المخطط لها
قالت كتائب عز الدين القسّام إنّ عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت فجر السبت تسير وفق ما هو مخطط لها. وأشارت إلى أن نتائج هذه المعركة لم تعلم إسرائيل عنها شيئاً.
"فرصة تاريخية".. كتائب القسّام: عملياتنا تسير على الأرض وفق المخطط لها
أبو عبيدة:  عمليات طوفان الأقصى تسير على الأرض وفق المخطط لها. / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، أن معركة "طوفان الأقصى" تُعَدّ "فرصة تاريخية"، مشيرة إلى أن العمليات تسير على الأرض "وفق ما هو مخطط لها".

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في تصريح لقناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس): "عمليات طوفان الأقصى تسير على الأرض وفق المخطط لها، وقضية الأسرى حاضرة".

وأردف بأن "المقاومة اليوم تفتح كشف حساب" مع إسرائيل التي "اعتدت على الأقصى والأسرى".

وأوضح أن ما يحدث يُعَدّ "فرصة تاريخية لتركيع الاحتلال"، داعياً الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الإسرائيلي للانخراط في المعركة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن نتائج هذه المعركة "لم تعلم عنها" إسرائيل شيئاً.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام بدء عملية عسكرية من غزة ضد إسرائيل باسم "طوفان الأقصى"، قالت إنها "استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "منظمة حماس ستدفع ثمناً باهظاً".

وأعلن الجيش "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط "5 قتلى جرّاء القذائف الصاروخية"، فيما قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنّ هناك "مخاوف من عمليات خطف جنود خلال المعارك مع المسلحين".

وتُواصِل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، التي بدأتها فجر السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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