سياسة
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أردوغان: نرفض بشدةٍ الانتهاكات بحق الأقصى.. وعازمون على تجفيف منابع الإرهاب
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل الجادّ على إيجاد حلول جذرية.
أردوغان: نرفض بشدةٍ الانتهاكات بحق الأقصى.. وعازمون على تجفيف منابع الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد رفض جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى. / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يرفض جميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى "قبلتنا الأولى"، مضيفاً أنه "في ضوء الأحداث الجارية في إسرائيل ندعو الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر"

وشدد أردوغان خلال كلمة له بالمؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية في أنقرة السبت، على دعوة جميع الأطراف إلى العمل الجاد واتخاذ خطوات للتوصل إلى حلول جذرية.

وتابع: "سنستمر في الوقوف إلى جانب المظلومين في العالم".

على صعيد آخر أكّد الرئيس التركي مواصلة بلاده مكافحة الإرهاب، قائلاً: "وضعنا نُصب أعيننا تجفيف منابع الإرهاب بغض النظر عن الفروق بين التنظيمات الإرهابية من داعش إلى غولن إلى PKK".

وأضاف: "لا ننحني لمن يحاولون محاصرتنا عبر التنظيمات الإرهابية".

وأردف أردوغان "لن نوقف أبداً الخوف الذي يبثه تحذير (قد نأتي على حين غرة) في قلوب الأوغاد الذين يستهدفون وجود بلادنا".

كما لفت أردوغان إلى أن المجتمع التركي يؤمن بالعائلة باعتبارها نواة أساسية له، مشدداً على ضرورة رفض الدعاية التي تقوّض العائلة.

وأكّد أن أولوية بلاده هي "وقف نزيف الدم في منطقتنا انطلاقاً من الشرق الأوسط إلى القوقاز ومن البلقان إلى البحر الأسود".

وفي وقت سابق أكد أردوغان أن بلاده لا ترضخ لأولئك الذين يحاولون حشرها في الزاوية من خلال استخدام تنظيمات إرهابية.

وأضاف في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قُبيل انعقاد المؤتمر: "لا ننحني لأولئك الذين يحاولون حشرنا في الزاوية باستخدام التنظيمات الإرهابية، ولا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن".

وقال أردوغان: "عازمون على تحقيق أهداف تركيا، ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا، ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا".

في سياق آخر أشار الرئيس أردوغان إلى تحقيق حزب العدالة والتنمية و"تحالف الجمهور" نصراً كبيراً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 و28 مايو/أيار الماضي.

وأوضح أن حزب العدالة والتنمية سجّل بذلك النصر الانتخابي السابع عشر في مسيرته الممتدة إلى 22 عاماً.

وأكد أنهم سيعملون كل يوم بشكل أكبر من اليوم الذي قبله استعداداً للانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس/آذار 2024.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أمله بتفوق "تحالف الجمهور" في الانتخابات المحلية كما في انتخابات 14 و28 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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