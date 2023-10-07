سياسة
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شاهد | كتائب القسّام تأسر جنوداً إسرائيليين في إطار عملية "طوفان الأقصى"
نشرت كتائب "القسام مقطع فيديو أظهرت فيه أسر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" صباح السبت.
شاهد | كتائب القسّام تأسر جنوداً إسرائيليين في إطار عملية "طوفان الأقصى"
القسّام تشارك مشاهد لأسرى إسرائيليين. (المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي) / Others
7 أكتوبر 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلح لحركة حماس أسْر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال المعركة التي بدأتها فجر السبت وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته القسام على صفحتها بمنصة تليغرام، وأرفقته بتعليق: "عدد من جنود الاحتلال في قبضة القسام خلال معركة طوفان الأقصى".

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول ذلك، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية سبق أن قالت إن "تقارير تتحدث عن اختطاف عدد من الجنود إلى غزة".

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً في بيان إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتُواصِل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، التي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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