أعلنت كتائب عز الدين القسّام الجناح المسلح لحركة حماس أسْر عدد من الجنود الإسرائيليين خلال المعركة التي بدأتها فجر السبت وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته القسام على صفحتها بمنصة تليغرام، وأرفقته بتعليق: "عدد من جنود الاحتلال في قبضة القسام خلال معركة طوفان الأقصى".

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول ذلك، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية سبق أن قالت إن "تقارير تتحدث عن اختطاف عدد من الجنود إلى غزة".

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً في بيان إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتُواصِل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، التي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.