سياسة
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"رد حاسم على جرائم الاحتلال".. حزب الله يتابع من كثب تطورات "طوفان الأقصى"
قال حزب الله اللبناني إنه على اتصال مباشر مع قادة حماس وإن الجماعة تراقب من كثب التطورات على الساحة الفلسطينية.
"رد حاسم على جرائم الاحتلال".. حزب الله يتابع من كثب تطورات "طوفان الأقصى"
حزب الله: "طوفان الأقصى" رد حاسم على جرائم إسرائيل / Others
7 أكتوبر 2023

قالت جماعة حزب الله اللبنانية السبت إنها "تتابع من كثب التطورات الميدانية" في فلسطين، معتبرة أن العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل "رد على التعدي ‏المتواصل على المقدسات".

وقالت الجماعة في بيان، إن عملية حماس العسكرية ضد إسرائيل "رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وذكر بيان حزب الله أن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية من كثب، وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات".

ورداً على عملية حماس العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة"، قائلاً في بيان، إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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