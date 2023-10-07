قالت جماعة حزب الله اللبنانية السبت إنها "تتابع من كثب التطورات الميدانية" في فلسطين، معتبرة أن العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل "رد على التعدي ‏المتواصل على المقدسات".

وقالت الجماعة في بيان، إن عملية حماس العسكرية ضد إسرائيل "رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وذكر بيان حزب الله أن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية من كثب، وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات".

ورداً على عملية حماس العسكرية، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة"، قائلاً في بيان، إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".