سياسة
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قطر تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذر من "حرب غير متكافئة" في غزة
دعت قطر جميع الأطراف في الأراضي المحتلة إلى التهدئة وضبط النفس، محملةً إسرائيل مسئولية التصعيد، وحذرت من اتخاذ الأحداث ذريعة لشن حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين في غزة.
قطر تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذر من "حرب غير متكافئة" في غزة
إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من غزة تجاه إسرائيل / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وحمّلت الخارجية في بيانٍ السبت إسرائيل وحدها مسئولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن آخر هذه الانتهاكات الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وناشدت المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

ودعت كذلك إلى الحؤول دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً في بيان إن "طائراته بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتُواصِل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، التي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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