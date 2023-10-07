استشهد 198 فلسطينياً وأُصيب 1610 آخرون وسط تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفقاً لبيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن "198 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 1610 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مباني حكومية في وسط وشمالي القطاع، ومواقع عسكرية لفصائل المقاومة، وذلك عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل، فجر السبت.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدّة صواريخ برج "فلسطين" المكون من أكثر من 9 طوابق في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.

ودمّرت الصواريخ الإسرائيلية البرج وألحقت أضراراً بالمباني والمنشآت المجاورة، وتسببت في قطع التيار الكهربائي.

وحسب شهود عيان، وقع عدد من الإصابات في منطقة خان يونس جنوبي القطاع، إثر قصف إسرائيلي قرب مجمع ناصر الطبي.

وأكّدت وزارة الصحة في بيان منفصل، إصابة عدد من طواقمها والمواطنين جراء استهداف القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ، في مجمع ناصر الطبي.

وفي وقت سابق السبت، شيّع مواطنون في مناطق مختلفة من القطاع، جثامين مجموعة من الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأعلنت كل من كتائب القسام وسرايا القدس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين دون الإفصاح عن المحصلة.

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة"، قائلاً في بيان، إن "طائراته بدأت شنّ غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت قناة 12 العبرية عن مقتل 100 إسرائيلي على الأقل وأكثر من 800 مصاب في الهجمات الفلسطينية على منطقة "غلاف غزة"