دعت دول عربية، السبت، إلى وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وضبط النفس، موجهة دعوات إلى المجتمع الدولي للتحرك، وسط اتصالات مصرية أردنية للدفع نحو التهدئة.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارة الخارجية في كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن، تزامناً مع اندلاع اشتباكات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة انطلقت صباح السبت.

دعوة لوقف فوري للتصعيد

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "تتابع المملكة من كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما نتج عنه ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك".

ودعت السعودية إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس"، مجددة ""دعوة المجتمع الدولي لتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين".

وعبرت وزارة الخارجية الكويتية بدورها في بيان "عن قلق دولة الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعربت الإمارات، في بيان الخارجية عن "قلق بلادها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرة إلى أنها بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.

وشدّدت الإمارات، على "ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين"، داعية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وحثت المجتمع الدولي على "دفع الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة نحو مستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

تحذير من إشعال "نار حرب جديدة"

وفي سياق متصل، أعربت قطر في بيان لخارجيتها، عن "قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة "، داعية "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وحملت وزارة الخارجية القطرية، "إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".

من جهتها، قالت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، إنها "تتابع باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضحت أن هذا التصعيد "نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللا مشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ويُنذر بتداعيات خطيرة"، داعيةً الطرفين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين".

اتصالات دولية وتحذيرات

كما حذرت مصر، في بيان للخارجية، من التصعيد الفلسطيني-الإسرائيلي، وحثت على ضبط النفس، داعية المجتمع الدولي إلى "حث إسرائيل على وقف الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني".

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان ثان، إجراء وزيرها سامح شكري، "اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

كما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، "ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها"، محذرة من "الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر".

وحذرت الوزارة من "تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة، وأكدت ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني".

كما أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، "اتصالات مكثفة مع نظراء إقليميين ودوليين له لبحث تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة"، وفق البيان ذاته.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

ورداً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة"، إذ قال في بيان، إن طائراته شنت غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس.