ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 100 قتيل، و900 جريح، حالات بعضهم خطيرة، حسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "إن حصيلة الضحايا في هجوم "حماس" بلغت 100 قتيل على الأقل و900 مصاب".

وحسب قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، فإن "عدداً من الجرحى في حال الخطر أو الخطر الشديد".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في هجوم حماس، وأصيب ما لا يقل عن 800 آخرين"، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، أن مسلحين من حركة "حماس" تسلّلوا إلى 14 موقعاً في غلاف قطاع غزة حيث تدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية مع الجيش الإسرائيلي.

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شنّ غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 198 فلسطينياً وإصابة 1610 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها صباح السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

وسبق ذلك توتر متصاعد في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس جراء اعتداءات المستوطنين واقتحام الجيش الإسرائيلي.