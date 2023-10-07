بين التنديد والدعوة للتهدئة وضبط النفس، علقت عدة دول على الهجوم الذي نفذته كتائب القسام على إسرائيل، السبت، وتضمن إطلاق صواريخ وعمليات تسلل ومواجهات على الأرض في عملية أطلق عليها "طوفان الأقصى".

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن بيان للمتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة "تندد بشكل لا لبس فيه" بهجمات حماس وتقف إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "خلال الأيام المقبلة، ستعمل وزارة الدفاع على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".

وفي إيران، ذكرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية أن مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي هنأ اليوم السبت المقاتلين الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن يحيى رحيم صفوي قوله "سنقف إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين حتى تحرير فلسطين والقدس".

إدانات أوروبية

أوروبياً، قال المستشار الألماني أولاف شولتز على وسائل التواصل الاجتماعي: "تصل إلينا أخبار مروعة اليوم من إسرائيل. لقد صُدمنا بشدة من إطلاق الصواريخ من غزة وتصاعد العنف. تندد ألمانيا بهذه الهجمات التي تشنها حماس وتقف إلى جانب إسرائيل".

فيما، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات على إسرائيل ووصفها بالإرهابية. وكتب على منصة إكس (تويتر سابقا): "أعبر عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم والمقربين منهم".

وبالنسبة إلى بريطانيا، فقد قال وزير خارجيتها جيمس كليفرلي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تندد بريطانيا على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين. وستدعم دائماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

فيما أدانت هولندا وبولندا والتشيك والنمسا والبرتغال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، معربة عن دعمها لتل أبيب "في الدفاع عن نفسها".

كما أدانت دول إيطاليا وسويسرا وبلجيكا واليونان التصعيد وإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل معربة عن قلقها إزاء هذا التصعيد.

كما كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس "أندد على نحو لا لبس فيه بالهجوم الذي نفذه إرهابيو حماس على إسرائيل. إنه إرهاب في أبشع صوره. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة مثل هذه الهجمات الشنيعة".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على إكس "نتابع بقلق الأنباء القادمة من إسرائيل. نستنكر بوضوح هجمات حماس. يجب أن يتوقف هذا العنف المروع فوراً. فالإرهاب والعنف لا يمثلان حلاً لأي شيء".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف القول إن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية فيما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فيما ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما سماه "الهجوم الإرهابي" على إسرائيل. وقال في تصريحات عبر تيليجرام إنه "لا يمكن التشكيك" في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

أممياً، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند "هذه هاوية خطيرة، وأناشد الجميع التراجع عن حافة الهاوية".

فيما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إن لهذا الهجوم تأثيراً مروعاً على المدنيين الإسرائيليين، ويجب أن لا يكون المدنيون هدفاً للهجوم على الإطلاق".