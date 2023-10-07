أعربت وزارة الخارجية التركية عن "قلقها العميق" إزاء التوتر المتصاعد في فلسطين وإسرائيل اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف والتوتر في إسرائيل وفلسطين اليوم، ونولي أهمية كبيرة لاستعادة الهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف البيان: "ندين بشدة الخسائر في أرواح المدنيين، وندعو الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات المتهورة".

وأكّدت الوزارة استعداد تركيا الدائم للمساهمة "بقدر ما نستطيع لضمان إمكانية السيطرة على هذه التطورات قبل أن تتصاعد أكثر وتنتشر إلى منطقة أوسع ونواصل اتصالاتنا المكثفة مع الأطراف المعنية".

وأردف البيان: "تُظهر هذه التطورات المحزنة مرة أخرى أهمية رؤية حل الدولتين. ونحن ندعو الأطراف إلى التخلي عن استخدام القوة والعمل من أجل التوصل إلى حل دائم يتماشى مع هذه الرؤية، دون مزيد من التأخير".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.