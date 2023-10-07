استشهد 5 فلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشاب يوسف نادر سليمان إدريس (19 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر عصر اليوم في الخليل".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت الوزارة أن 4 فلسطينيين قُتلوا في رام الله (وسط)، وقلقيلية (شمال)، وسلفيت (شمال)، وأريحا (شرق).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ"وصول شهيدين إلى مجمع فلسطين برام الله (وسط) ومستشفى أريحا الحكومي (شرق)" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) قد قالت في بيان إن طواقمها "تعاملت مع 92 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس".

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مواقع متفرقة بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في محافظات رام الله وأريحا، ونابلس وقلقيلية والخليل بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، وعشرات بحالات اختناق وإحراق منزلين، في هجوم للمستوطنين اليهود على بلدة ياسوف شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف بمحافظة سلفيت".

بدورها، قالت مصادر محلية في البلدة، إن مستوطنين "هاجموا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز، وأحرقوا منزلين".

وأشارت المصادر، إلى أن "مواجهات اندلعت مع المواطنين تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي".

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت "كتائب القسام" الجناح العكسري لحركة "حماس"، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في غزة، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.