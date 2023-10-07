أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، اتصالات دبلوماسية عدة مع نظرائه في دول عديدة، لبحث تطورات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني الأخير.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن الوزير فيدان أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان.

كما تواصل فيدان هاتفياً مع كل من نظرائه المصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شنّ غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".