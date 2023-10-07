سياسة
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فيدان يجري اتصالات دبلوماسية لبحث توترات الأوضاع في فلسطين
أجرى وزير الخارجية التركي اتصالات دبلوماسية عدة مع نظرائه لبحث تطورات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني الأخير. وتواصل فيدان هاتفياً مع كل من نظرائه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي.
فيدان يجري اتصالات دبلوماسية لبحث توترات الأوضاع في فلسطين
وزير الخارجية التركي يجري اتصالات دبلوماسية لبحث توترات الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية. / صورة: AA
7 أكتوبر 2023

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، اتصالات دبلوماسية عدة مع نظرائه في دول عديدة، لبحث تطورات التوتر الإسرائيلي الفلسطيني الأخير.

وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن الوزير فيدان أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان.

كما تواصل فيدان هاتفياً مع كل من نظرائه المصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة، قائلاً في بيان، إن طائراته "بدأت شنّ غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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