تواصلت الدعوات الدولية والأممية إلى "وقف فوري للعنف" في إسرائيل وقطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات وتصريحات صادرة عن مسؤولين من الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا، تزامناً مع اندلاع اشتباكات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة انطلقت صباح السبت.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، عن قلقه بشأن تطور الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف تورك "أشعر بالصدمة والفزع إزاء التقارير التي وردت هذا الصباح، والتي تفيد بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت مئات، وربما الآلاف، من الصواريخ العشوائية باتجاه إسرائيل، وأن ما لا يقل عن 22 إسرائيلياً قُتلوا وجُرح المئات".

أما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إنه "صدم من الهجمات" التي شنّها مسلحو "حماس" هذا الصباح "ضد مواطنين إسرائيليين".

وانضم وزير الخارجية البريطاني أيضاً إلى الإدانات، قائلاً إن بلاده "تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات المروعة التي تشنها حماس على المدنيين الإسرائيليين".

وأكّد أن بلاده "ستدعم دائماً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الهجمات من غزة، قائلة إن برلين تتضامن مع إسرائيل بالكامل.

بدورها، أكّدت فرنسا دعمها لإسرائيل، إذ أدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل وسكانها".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري للعنف" في فلسطين وإسرائيل.

وأعرب جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

وأدان بوريل "بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس على إسرائيل"، ودعا إلى "وقف فوري للعنف".

وشدد المسؤول الأوروبي على الحاجة الملحة للوقف الفوري لأعمال العنف المستمرة، قائلاً إن "الإرهاب والعنف ليسا حلّاً للصراع".

بدورها، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين: "أدين الهجوم الذي نفذه مسلحو حماس ضد إسرائيل، إنه إرهاب في أبشع صوره، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات الشنيعة".

وفي السياق، كتب متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في مدونة له، أن "الرد القاصم الذي نفذه الشباب الفلسطيني على الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، أظهر أن إسرائيل باتت اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى"، حسب ما نشرت وكالة "إرنا" الرسمية عبر منصة "إكس".

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس، والبدء، بمساعدة المجتمع الدولي، في عملية مفاوضات تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقها على أحداث السبت، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إننا "نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

واعتبرت "التصعيد الحالي واسع النطاق مظهراً خطيراً للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن الفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها من ناحية، وعرقلة الغرب لعمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي تضم وسطاء دوليين من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".