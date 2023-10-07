سياسة
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جماهير "سيلتيك" الأسكتلندي تؤيد عملية "طوفان الأقصى" والمقاومة.. ما القصة؟
تزامناً مع التوتر المتصاعد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، سجلت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي موقفاً مناصراً لعملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، والتي استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.
جماهير "سيلتيك" الأسكتلندي تؤيد عملية "طوفان الأقصى" والمقاومة.. ما القصة؟
جماهير نادي أسكتلندي تؤيد عملية "طوفان الأقصى".. ما القصة؟ / صورة: مواقع تواصل
7 أكتوبر 2023

تزامناً مع التوتر المتصاعد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أيّدت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، والتي استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وخلال مباراة الفريق أمام نادي كيلمارنوك، السبت، والتي انتهت بفوز سيلتيك بثلاثة أهداف لهدف، رفعت الجماهير لافتات كُتِب عليها "الحرية لفلسطين" و"النصر للمقاومة".

جدير بالذكر أن جماهير سيلتيك، التابع لمدينة غلاسكو، رفعت شعارات مشابهة خلال العدوان الإسرائيلي السابق على غزة.

ويرجع هذا التأييد إلى تاريخ سيلتيك الذي تأسس على يد مجموعة من مهاجرين أيرلنديين يكنّون العداء لبريطانيا.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

ورداً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة"، قائلاً في بيان، إن "طائراته بدأت شن غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كل من "القسام" و"سرايا القدس" الجناح المسلح للجهاد الإسلامي عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين دون الإفصاح عن المحصلة.​​​​​​​

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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