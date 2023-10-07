سياسة
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بايدن يوجه فريقه للتواصل مع قادة مصر وتركيا وقطر والسعودية بما يخص فلسطين
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطرافاً لم يسمها، واصفاً إياها بـ"العدوة لإسرائيل"، من استغلال الوضع على خلفية العملية الفلسطينية في إسرائيل، موجهاً فريقه بالبقاء على اتصال مع قادة مصر وتركيا وقطر والسعودية.
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع قادة مصر وتركيا وقطر والسعودية بما يخص فلسطين
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع قادة مصر وتركيا وقطر والسعودية/ صورة: Reuters
7 أكتوبر 2023

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطرافاً لم يسمها، واصفاً إياها بـ"العدوة لإسرائيل" من استغلال الأوضاع عقب العملية الفلسطينية التي أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة.

وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض، السبت، إنه وجّه فريقه بالبقاء على اتصال مع قادة مصر وتركيا وقطر والسعودية على خلفية العملية الفلسطينية في إسرائيل.

وأكد أنّه وجّه فريقه في الإدارة الأمريكية للبقاء على اتصال أيضاً مع شركائه في أوروبا ومع السلطة الفلسطينية.

وشدد على مواصلة تقديم بلاده الدعم لإسرائيل من أجل أن "تتمكن من الدفاع عن نفسها".

وقال: "دعم إدارتي لإسرائيل ثابت كالصخرة لا يهتز".

وتواصل الإدارة الأمريكية، حسب بايدن، التواصل مع إسرائيل على المستويات العسكرية والاستخبارية والدبلوماسية.

وفجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

ورداً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلاً و1110 جرحى حالات بعضهم خطيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 232 فلسطينياً وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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