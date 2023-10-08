تبنّى حزب الله اللبناني، الأحد، قصف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية بعدد من قذائف الهاون والصواريخ.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية بياناً للحزب قال فيه: "قصفنا ثلاثة مواقع للاحتلال في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وأصبنا المواقع بدقة".

رداً على ذلك قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عدة في جنوب لبنان بواسطة سلاح المدفعية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنّ "القصف الإسرائيلي جاء رداً على قصف جهات غير معروفة لمواقع داخل إسرائيل".

وفي وقت سابق ذكرت الصحيفة أن "جهات غير معروفة قصفت مواقع في شمال إسرائيل بقذائف هاون".

وأُطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمال إسرائيل، وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وذكر تليفزيون LBC اللبناني أن "جيش الاحتلال استهدف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف".

وكان محللون إسرائيليون أبدوا تخوّفهم من تصعيد محتمل على الجبهة الشمالية بالتزامن مع الجنوبية، وأكدوا أن حرباً تنطلق من الشمال سيكون لها تأثير كبير في إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق جميع الأماكن السياحية في منطقة الشمال.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنّ "القصف استهدف الأماكن التي أُطلقت منها القذائف، نحن مستعدّون لكل السيناريوهات في كل الجبهات، وسوف نستمر في الدفاع عن أمن إسرائيل".

يأتي ذلك بشكل متزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري على المناطق الحدودية بعد عملية شنتها المقاومة الفلسطينية على بلدات إسرائيلية أدت إلى مقتل 300 إسرائيلي وإصابة نحو 1600 آخرين ووقوع العشرات في الأسر، من بينهم ضباط وجنود.