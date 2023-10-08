أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 413 بينهم 78 طفلاً وإصابة 2300 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "413 فلسطينياً استشهدوا بينهم 78 طفلاً، و41 سيدة وأصيب 2300 بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة"..

وأضافت: "جرى تسجيل 8 مجازر على الأقل بحق العائلات، راح ضحيتها نحو 54 مواطناً" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق الأحد، مقتل 370 فلسطينياً وإصابة 1990 آخرين.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية 9 منازل تعود إلى قيادات من حركة حماس ومكتب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

ووفقاً لوكالة الأناضول فإن هذه المنازل تعود إلى كمال أبو عون، وعصام السراج، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وفتحي حماد، وصلاح البردويل، وغازي حمد، وإسماعيل برهوم، وعصام الدعليس.

كما أفاد شهود عيان بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت أيضاً مقرَّي البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج في مدينة غزة.

وفجر السبت أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وردّاً على ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، قائلاً في بيانٍ إن طائراته "بدأت شنّ غارات في مناطق عدة بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

وفي بيانات منفصلة أعلنت القسام وسرايا القدس (الجناح المسلح للجهاد الإسلامي) أسْر عدد من الجنود الإسرائيليين، دون الإفصاح عن المحصلة.​​​​​​​

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية التي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.